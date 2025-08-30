「水彈女王」權恩妃 即將來港出席Water Bomb 音樂節！網民大讚她的好身材！

▲ ELLE.com.hk

香港WATERBOMB潑水音樂節最新公佈強勢陣容竟然有萬眾期待的夏日「音樂節女神」IZ*ONE隊長權恩妃！早前韓國舉行年度夏日音樂盛事《WATERBOMB》2025，權恩妃以火辣身材再度征服全場，一身白色比基尼與牛仔熱褲美式穿搭散發性感魅力。人氣急升的她因為2023年性感出席韓國音樂節被網民獲封為「南韓第一美胸」。今年權恩妃再次降臨《WATERBOMB》，性感造型震撼一眾Fans，一起來回顧一下權恩妃去年的精彩時刻！

IZ*ONE解散後，團員們都重新出發，而隊長權恩妃就以個人身份單飛出道，她今年再度受邀在最後一天壓軸登場登上《WATERBOMB》舞台與李時安合體大跳性感熱舞，直拍片段吸引海內外的粉絲盛大響應，網民大讚她的好身材。而消暑的造型更引發網民熱議，大家紛紛想購入恩妃同款的時尚單品。

今次權恩妃全新造型火辣演出再度爆紅，火力全開的她在現場扭腰抖胸超辣演出，讓網友瘋狂轉發！魔鬼身材的她從「水彈女神」直接躍身成為「水彈女王」！

出道以來最大尺度

參與《WATERBOMB》舞台的造型可以說是權恩妃出道以來最大的尺度，評價兩極，有粉絲擔心恩妃過份性感，其實這個不停灑水，同時任由觀眾潑水的音樂展，向來引起過不少爭議，參加的偶像和台下的觀眾穿着都愈來愈性感，也因此活動限制觀眾滿18歲才能進場。

及後在日本的《WATERBOMB》舞台，權恩妃同樣穿着泳衣上陣，這次穿着Dolce & Gabbana的兩件式泳衣，超搶眼的紅包泳衣搭配短裙，性感程度再次爆表！

權恩妃曾參加《PRODUCE 48》

權恩妃曾又8人女團Ye-A出道，後加入入Woollim娛樂當練習生，成為INFINITE、Lovelyz的師妹。2018年她參加選秀節目《PRODUCE 48》，最終獲選為限定組合IZ*ONE隊長身份出道，因而開始受到注目，團體活動結束後在2021年以SOLO歌手身份出道。

身材玲瓏有致

其實粉絲們一直都知道權恩妃的身材玲瓏有致，她也不時在IG上分享自己的泳衣照片，大方晒出好身材。

豐滿女生如何穿？

相信不少豐滿的女生都有穿衣煩惱，不想一直走過份性感的風格，但只要一包緊緊就會非常顯胖。其實權恩妃也不是經常穿着得如此性感，權恩妃會以透薄的上衣搭配短裙，然後把上衣打結，露出纖細的腰線，就不會感覺很顯胖。

露出腰線

露出腰線，製造視覺錯覺的穿搭方式，恩妃經常利用的，在春夏季更可以挑選縷空設計元素的衣服，一點點透出肌膚也比較不顯胖。

V領衣服

另外，也可以挑選有V領的衣服，有延長視覺的效果，不僅可以微微展露身材最自信的部分，也會感覺上沒那麼臃腫。

合身剪裁的衣服

要留意一點的是，恩妃很少穿着oversized的衣服，因為胸部可以會讓衣服整體看起來浮起，視覺上有顯胖的錯覺。

合身的衣服亦可以完美包裹身材，突出身材的玲瓏有致，該胖的地方胖，該瘦的地方瘦，不一定要穿得太少布，丨

連體上衣

夏天也可以像她這樣選擇連身上衣，搭配低腰褲，露出腰部兩則，性感又有街頭時尚感，而且露出纖腰，感覺也更顯瘦。

包緊緊更性感

權恩妃非常喜歡聖誕節，她曾在節目上分享了自己在聖誕節喜歡逛的私藏好店，被網民封為「聖誕節女神」。大胸女生在冬天都會有穿衣的煩惱，穿得臃腫很容易顯胖，但權恩妃的冬日穿搭卻巧妙避開了這個問題，大家紛紛稱讚她，包緊緊更性感了。

挑選修腰款式

秘訣是不能穿過份oversized的衣服，盡可能選擇有修腰的款式，穿起來感覺更玲瓏有致，即使不露肉，也可以低調展現完美的身段。

另外也可以選擇較合身、貼身的上衣，同樣可以胸大顯胖的問題，同時也可以放心過一日溫暖冬日！

