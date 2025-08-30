最新家庭收入統計出爐 全港中位數升至3萬元
「水彈女王」權恩妃 即將來港出席Water Bomb 音樂節！網民大讚她的好身材！
香港WATERBOMB潑水音樂節最新公佈強勢陣容竟然有萬眾期待的夏日「音樂節女神」IZ*ONE隊長權恩妃！早前韓國舉行年度夏日音樂盛事《WATERBOMB》2025，權恩妃以火辣身材再度征服全場，一身白色比基尼與牛仔熱褲美式穿搭散發性感魅力。人氣急升的她因為2023年性感出席韓國音樂節被網民獲封為「南韓第一美胸」。今年權恩妃再次降臨《WATERBOMB》，性感造型震撼一眾Fans，一起來回顧一下權恩妃去年的精彩時刻！
Photo：Instagram
Photo：Instagram
IZ*ONE解散後，團員們都重新出發，而隊長權恩妃就以個人身份單飛出道，她今年再度受邀在最後一天壓軸登場登上《WATERBOMB》舞台與李時安合體大跳性感熱舞，直拍片段吸引海內外的粉絲盛大響應，網民大讚她的好身材。而消暑的造型更引發網民熱議，大家紛紛想購入恩妃同款的時尚單品。
Photo:Instagram
Photo:Instagram
今次權恩妃全新造型火辣演出再度爆紅，火力全開的她在現場扭腰抖胸超辣演出，讓網友瘋狂轉發！魔鬼身材的她從「水彈女神」直接躍身成為「水彈女王」！
IG@silver_rain.__
IG@silver_rain.__
出道以來最大尺度
參與《WATERBOMB》舞台的造型可以說是權恩妃出道以來最大的尺度，評價兩極，有粉絲擔心恩妃過份性感，其實這個不停灑水，同時任由觀眾潑水的音樂展，向來引起過不少爭議，參加的偶像和台下的觀眾穿着都愈來愈性感，也因此活動限制觀眾滿18歲才能進場。
IG@silver_rain.__
IG@silver_rain.__
及後在日本的《WATERBOMB》舞台，權恩妃同樣穿着泳衣上陣，這次穿着Dolce & Gabbana的兩件式泳衣，超搶眼的紅包泳衣搭配短裙，性感程度再次爆表！
IG@silver_rain.__
IG@silver_rain.__
權恩妃曾參加《PRODUCE 48》
權恩妃曾又8人女團Ye-A出道，後加入入Woollim娛樂當練習生，成為INFINITE、Lovelyz的師妹。2018年她參加選秀節目《PRODUCE 48》，最終獲選為限定組合IZ*ONE隊長身份出道，因而開始受到注目，團體活動結束後在2021年以SOLO歌手身份出道。
IG@silver_rain.__
IG@silver_rain.__
身材玲瓏有致
其實粉絲們一直都知道權恩妃的身材玲瓏有致，她也不時在IG上分享自己的泳衣照片，大方晒出好身材。
IG@silver_rain.__
IG@silver_rain.__
豐滿女生如何穿？
相信不少豐滿的女生都有穿衣煩惱，不想一直走過份性感的風格，但只要一包緊緊就會非常顯胖。其實權恩妃也不是經常穿着得如此性感，權恩妃會以透薄的上衣搭配短裙，然後把上衣打結，露出纖細的腰線，就不會感覺很顯胖。
IG@silver_rain.__
IG@silver_rain.__
露出腰線
露出腰線，製造視覺錯覺的穿搭方式，恩妃經常利用的，在春夏季更可以挑選縷空設計元素的衣服，一點點透出肌膚也比較不顯胖。
IG@silver_rain.__
IG@silver_rain.__
V領衣服
另外，也可以挑選有V領的衣服，有延長視覺的效果，不僅可以微微展露身材最自信的部分，也會感覺上沒那麼臃腫。
IG@silver_rain.__
IG@silver_rain.__
合身剪裁的衣服
要留意一點的是，恩妃很少穿着oversized的衣服，因為胸部可以會讓衣服整體看起來浮起，視覺上有顯胖的錯覺。
IG@silver_rain.__
IG@silver_rain.__
合身的衣服亦可以完美包裹身材，突出身材的玲瓏有致，該胖的地方胖，該瘦的地方瘦，不一定要穿得太少布，丨
IG@silver_rain.__
IG@silver_rain.__
連體上衣
夏天也可以像她這樣選擇連身上衣，搭配低腰褲，露出腰部兩則，性感又有街頭時尚感，而且露出纖腰，感覺也更顯瘦。
包緊緊更性感
權恩妃非常喜歡聖誕節，她曾在節目上分享了自己在聖誕節喜歡逛的私藏好店，被網民封為「聖誕節女神」。大胸女生在冬天都會有穿衣的煩惱，穿得臃腫很容易顯胖，但權恩妃的冬日穿搭卻巧妙避開了這個問題，大家紛紛稱讚她，包緊緊更性感了。
挑選修腰款式
秘訣是不能穿過份oversized的衣服，盡可能選擇有修腰的款式，穿起來感覺更玲瓏有致，即使不露肉，也可以低調展現完美的身段。
另外也可以選擇較合身、貼身的上衣，同樣可以胸大顯胖的問題，同時也可以放心過一日溫暖冬日！
推薦閱讀:
➤ NJZ宣布暫停活動、香港ComplexCon公開新歌！閔熙珍一手打造的怪物女團NewJeans有多厲害？
➤ RM為何能成為Bottega Veneta全球首位品牌大使？解構BTS隊長RM的時尚魅力和私下穿搭
➤ 秀英《陌生人》爆笑劇情大獲好評！參考少女時代秀英自然甜美的私服穿搭
Follow us on:
Facebook: elleOnlineHK
Instagram: @ellehongkong
YouTube: ELLETVHK
其他人也在看
女神配對計劃︳百萬律師劉啟進post梁敏巧童年「合照」官宣得米？網友笑「準備緊擺酒用嘅成長片段」
TVB《女神配對計劃》節目中早前拍攝完畢，不過似乎堅係令幾對男女感情突飛猛進，即使節目未播晒，羅毓儀、葉蒨文等女神都被網民見到同節目中嘅追求者出街。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
玫瑰戰爭︳陳自瑤祝「老公錫晒」 楊茜堯想回「你都係」立即煞掣 馬國明陳豪旁邊陰陰咀笑
曾令本來打算離婚嘅藝人艾威同太太陳美玲言歸於好嘅內地綜藝《再見愛人》 最近開拍新一季，內地有網民期待見到婚姻狀況有如霧裡看花嘅王浩信同陳自瑤參加Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
「蕉皮」朱永棠孖老婆拍片介紹美食 譚凱欣曾拍檸檬茶廣告俘虜少男心
現年57歲嘅朱永棠，曾與陳小春及謝天華等人組成唱跳組合「風火海」出道，並因參演《古惑仔》系列電影中「蕉皮」及「巢皮」爆紅。佢喺2010年決定前往內地居住及發展，除咗直播、登台、出唱片及拍劇之外，佢仲開設個人抖音帳戶，近日仲同太太譚凱欣（Nicole）一同拍片介紹美食，唔少人大讚Nicole保養得宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰
由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張佳添否認戀甄采浠稱屬「膊頭之交」 鄧兆尊從攬抱姿勢看穿已得米：女仔獻身定有所求
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音４》評審而為人熟悉，早前被網媒拍到跟黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)在商場攬抱和搭膊，又在餐廳撐枱腳，一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，二人更被指已發展地下情一年。不過，張佳添事後否認戀情，形容雙方是「膊頭之交」，又稱很享受單身，強調：「我單身八年，但係永不孤單。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
歐倩怡以註冊運動營養學家亮相HOYTV 分享囡囡曾因轉校情緒崩潰
一直被認為係模範夫妻嘅郭晉安與歐倩怡（Cindy）於去年無預警下宣布結束18年婚姻，離婚後二人寄情工作，簽約新經理人嘅歐倩怡重返幕前，以註冊運動營養學家身份為HOY TV拍攝《健康關注組》，近日在一次以嘉賓身份上節目分享如何開解女兒轉校後嘅焦慮情緒。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
向海嵐大談當年加入TVB瀕臨崩潰邊緣 坦言壓力超大：半夜一直哭
50歲向海嵐於1998年參選香港小姐競選，以冠軍、最上鏡小姐、環球美態大獎「四料冠軍」姿態入行動感都會大使，曾參演多部經典劇集如《楊貴妃》、《無頭東宮》；2008年向海嵐毅然拋下一切到上海轉行擔任公關工作，直至2015年重返幕前，簽約內地經理人公司及參演內地電視劇，同時發展珠寶生意。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何遠東近況曝光圓潤身型消失 透露年初離巢後最新去向
何遠東畢業於香港演藝學院戲劇學院，曾出演多套TVB劇集，包括《心理追兇Mind Hunter》、《十八年後的終極告白》、《老表，你好嘢！》、《心路GPS》、《巨輪》、《降魔的》及《忠奸人》等等，當中以劇集《衝呀！瘦薪兵團》中飾演古怪租客「刁生」一角為人熟悉。今年年初，何遠東宣布離巢TVB，自嘲自己係一名工人姐姐，形容雖然對公司百般服從，但始終難以真正融入「屋企」。坦言吪TVB多年嘗試過各種角色，仲笑指自己連「雪櫃」都試過，係一段完整嘅人生體驗，何遠東當時就透露正忙於教育工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
王祖藍爆細細粒一場直播收500萬 直封「富婆」請教帶貨技巧：佢有錢過我啦
近年唔少藝人都會直播帶貨以增加額外收入，部分更透過帶貨賺到盆滿缽滿，例如細細粒（陳嘉佳）憑帶貨及擔任吃播狂吸金。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
〈Soda Pop〉肩膀舞全球爆紅，IVE、車銀優、SEVENTEEN都忍不住跟跳！一原因《Kpop獵魔女團》刷新Kpop歷史超越BTS
誰能想到一部結合K-pop與奇幻冒險的動畫電影竟然能夠瞬間席捲全球？Netflix推出的《Kpop獵魔女團》靠著一首魔性旋律與舞步的〈Soda Pop〉掀起全網翻跳潮，其中的OST更刷新BTS舊有紀錄，強勢登上Billboard榜單前三！到底是什麼讓這部電影突破二次元，成功迷倒不同年齡層的觀眾呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
32歲朴寶劍七夕亮相香港粉絲見面會，11件零負評學霸男神不得不知的成長史
韓國男神朴寶劍香港開粉絲見面會來了！寵粉的他，日前來到香港機場已經為粉絲們逐一簽名，更有香港市民今日在旺角街頭「野生捕獲」朴寶劍本人，他跟粉絲們揮手後便上車到粉絲見面會，過程表現出親民友善一面，難怪寶劍在香港都圈粉不少，為他而著迷。Yahoo Style HK ・ 15 小時前
Yahoo Live｜關智斌Kenny相隔六年再開騷 演唱會前大劇透！
男神關智斌Kenny相隔六年再舉行個人演唱會，即將登上啟德體藝館演唱嘅Kenny亦大呼期待！演唱會仲有一個月就舉行，Kenny率先現身《Yahoo Live》嚟個大劇透，由舞台到歌單都精心設計，仲有咩值得留意嘅地方？ 8月28日（四），下晝2點半，Kenny聯同我哋新嘅嘉賓主持 施可瑩Lillian 就會一齊傾吓計！記住留意喇！約定你2點半見啦！ * 《Yahoo Live》結合了音樂、娛樂、八卦和娛樂圈中的大小事。無論對音樂敏感、狂熱於明星八卦，還是對娛樂圈圈中事感興趣，這個節目都能滿足大家的好奇心。 我們將為你揭開娛樂圈的神秘面紗，分享明星們的日常生活、八卦新聞和獨家內幕消息。 同時，帶您深入探索音樂界的最新動態，介紹當前最熱門的音樂人和專輯，並分享他們的背後故事。 💡 立即追蹤YAHOO HONG KONG YouTube頻道+開啟推播通知，緊貼最新YAHOO節目視頻！https://bit.ly/3a1jUCG ▶︎ 立即追蹤Yahoo娛樂圈IG，掌握最新娛樂八卦：https://bit.ly/3kjqnjD #YahooLive #Yahoo娛樂圈 #YahooHK #關智斌Kenny #施可瑩LillianYahoo LIVE HK ・ 1 天前
許正宇今午3時半主持發行銀色債券記者會
財經事務及庫務局局長許正宇今日(29日)下午3時30分主持發行銀色債券記者會。AASTOCKS ・ 1 天前
銀色債券2025｜新一批銀債保證息3.85厘 最高發行550億 即睇認購日期及重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府今午(29日)宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 19 小時前
新一批銀債發行規模500億元保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
港府宣布發行第10批銀色債券，目標發行額500億元，發行額最多可上調至550億元。銀債每手本金金額1萬元，年期為三年，每半年派息一次，保證息率為3.85厘。AASTOCKS ・ 19 小時前
網絡熱話| 31歲女子文華受騙 男網友飯局後借尿遁 網民好奇8萬元究竟食乜
香港中區文華東方酒店昨日(28日)發生一宗涉及高額消費的約會詐騙案件。一名31歲陳姓女子報警求助，指其在酒店中...BossMind ・ 20 小時前
Netflix《最後復活戰》荒井陸「小巨人」人氣急升！從奧運水球國手到戀綜抱得美人歸，首戰即奪第一超全能
Netflix體能競技節目《最後復活戰》一推出便引爆話題，節目集合了25位曾經因淘汰或受傷而暫別舞台的運動員，挑戰極限體能的遊戲，最終贏家將獲得3,000萬日圓的巨額獎金！參賽者之中，討論度最高的當屬日本水球王子荒井陸，他多次代表日本參加奧運，如今在節目中登場，首集便以第一名的姿態勝出，人氣再次急升！Yahoo Style HK ・ 1 天前
尚苑違規外勞繼續開工全城譁然 炒港人「騰籠換鳥」成常態？
尚苑中菜廳聘外勞後炒本地工人惹爭議，勞福局僅以「行政制裁」處理，無罰款無賠償，事件引發外勞政策「騰籠換鳥」的討論。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
Miu Miu手袋大減價低至68折！逆襲榮登Lyst Q2名牌排行榜第1名/$7XXX就買到手袋
平常有留意時尚圈子的朋友應該對時裝權威網站Lyst的排行榜一點都不陌生，它們每年每季度都會公布時裝界報告，相當具影響力。Lyst評價綜合超過九百萬人在網上搜尋、社交平台參與度、銷售量等的購物習慣數據，每次發表新榜單都會引起關注。近日第二季度排行榜出爐，近年成功擺脫副線標籤逆市翻身的Miu Miu榮登第1名，品牌的威力勢如破竹，一起來看看Miu Miu如何逆襲吧！同場加映FWRD減價貨品，有興趣成為Miu Miu Girl的女生趁機會入手吧。Yahoo Style HK ・ 1 天前
姚焯菲自爆想退出娛樂圈 難兼顧升學陷情緒崩潰
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）即將離港赴美升讀大學，近日她亮相節目談到同時兼顧升學與事業，自爆曾一度崩潰：「我其實都有試過崩潰，我喺新西蘭讀書嘅時候覺得唱歌同讀書，兩件事一齊做好辛苦。有一段時間，我唔想返香港。」及後安慰自己：「你捱過東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前