水手三分砲領軍大勝 藍鳥主場失利落後兩場

（法新社多倫多13日電） 羅德里格斯（Julio Rodriguez）與波蘭科（Jorge Polanco）今天各轟三分全壘打，帶領西雅圖水手以10比3大勝多倫多藍鳥，在美國職棒大聯盟（MLB）7戰4勝制的美國聯盟冠軍賽系列賽取得2比0領先。

1局上，水手第3棒的羅德里格斯毫不客氣就來個3分全壘打。

藍鳥不甘示弱，1局下追回2分，並在2局下將比數追成3比3平手，但打線就此熄火。

昨天貢獻關鍵2打點成為水手這個系列賽首勝功臣的波蘭科，今天5局上大棒一揮轟出3分紅不讓，助球隊取得6比3領先。隊友克勞福（J.P. Crawford）6局上一支帶有打點的一壘安打，把優勢擴大至7比3。

7局上，內勒（Josh Naylor）也加入全壘打俱樂部，敲出雙響砲；克勞福接著補上犧牲打，讓比數來到10比3，奠定勝基。

水手只要再贏兩場就能晉級世界大賽。系列賽將於15日移師西雅圖續戰。

波蘭科表示：「我預期主場會很吵，滿場球迷一定會為我們帶來強大能量，我們會持續全力拚戰。」