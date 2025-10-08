每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
水手8比4擊敗老虎 距晉級僅差一勝
（法新社底特律7日電） 西雅圖水手今天在美聯分區系列賽以8比4擊敗底特律老虎，對戰取得2比1領先優勢。水手如果明天能贏得第4戰，就能自2001年以來首次晉級美聯冠軍賽。
水手先發投手吉伯特（Logan Gilbert）表示，「能取得這樣的成績真是太棒了，但我們距冠軍還有很長的路要走」。
「我喜歡我們目前的氣勢，但我們必須找到方法來維持它。」
水手今天憑著拉利（Cal Raleigh）、斯瓦瑞茲（Eugenio Suarez）和克勞佛（J.P. Crawford）的火力，戰勝了老虎。
吉伯特6局送出7次三振，僅被擊出4支安打，沒有保送。「我第1球沒有投出太多好球，但滑球感覺不錯。我只是努力讓他們把球打進場內，結果好事發生了。」
水手第3局展開攻勢，羅布雷斯（Victor Robles）二壘安打後，克勞佛擊出左外野平飛安打，老虎發生傳球失誤，羅布雷斯趁機跑回本壘先馳得點。阿羅薩雷納（Randy Arozarena）再補上一支及時安打，水手暫以2比0領先。
水手第4局攻勢再起，斯瓦瑞茲（Eugenio Suarez）先轟出陽春砲，老虎保送2名打者後，強打拉利（Cal Raleigh）再以安打拿下全隊第4分。
老虎5局下靠著觸身球、犧牲短打與安打要回1分，不過水手克勞佛6局隨即補上一發陽春砲，同時又在第8局靠著觸身球與對手失誤拿下第6分。
水手全壘打王拉利在第9局開轟，這發2分彈是他今年季後賽第1支全壘打，也讓雙方比數來到8比1。老虎9局下發動最後反攻，羅傑斯（Jake Rogers）敲安上壘後，隊友獲保送，同時托克森（Spencer Torkelson）一記二壘打追回2分，伊巴涅斯（Andy Ibanez）再打出1分縮小雙方差距，但水手最後還是拿勝。
