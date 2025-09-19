巨型Labubu、多啦A夢、滑嘟嘟10.25「游」到維港
水星進入天秤座！社交活動變多是好兆頭？拓展人脈圈，解密星象影響人際關係4個重點｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
今天起水星進入天秤座，水星在處女座時專注效率及務實，現在則迎來一段注重平衡、溝通與關係的日子。天秤座由金星主宰，強調和諧、美感和人際互動，而水星代表思維、溝通和資訊傳遞，表達時更著重保持理性與平衡感，傾向從多角度思考，努力在不同意見之間找平衡，而不是一味堅持己見。
水星、天王、冥王呈風象大三角
當水星一踏入天秤座，頭幾天會維持風象大三角，這股能量適合腦力激盪、創新規劃、團隊合作，想好好利用這別只停留在「想」，也要行動起來！
工作上需要策劃、談判、發揮創意是最佳時間；社交時更能吸引志同道合的人，但要小心「停留在辯論」而忽略實際行動，讓想法變成真正的成果。
⚖️追求和諧對話
溝通時會用委婉、體貼的方式表達觀點，傾向從多角度思考，努力在不同意見之間找平衡，而不是一味堅持己見。避免衝突，注重對話的「藝術性」，遇有矛盾可能更想當和事佬，當調解人。
⚖️優柔寡斷的傾向
天秤也愛權衡利弊，做決定時更謹慎，變成反覆權衡各方立場，甚至可能因過度考慮他人意見，因為看到「雙方都有道理」，導致在做決定時更易猶豫不決。
⚖️社交度 UP
無論是工作還是生活，更渴望透過合作達成目標，而非單打獨鬥。適合洽談、簽約或推進團隊工作。愛social的天秤在社交活動上更為活躍，更想結識新朋友，或透過交流拓展人脈。但注意避免為了表面和諧而忽略真實及內心需求。可善用這段時間來建立人脈或修補關係。
⚖️陷入逃避
過於追求「平衡」可能演變為迴避核心問題，或因害怕破壞關係而壓抑自己的真實想法，需練習在保持禮貌的同時堅定表達立場，不用過度在意別人看法，否則會讓自己陷入「討好模式」。做決策時先劃清界線：哪些是「一定要堅持的」，哪些是「可以讓步的」。
專欄相關文章：
處女座生日快樂！專注分析提升效率，覺得被利用就要Say No｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
水逆過後還是很卡、壓力爆煲，原來是火星進入天秤座！風火星象結合情緒易急躁｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
水逆又來了！2025年第二次水星逆行，「這些星座」小心舊事重提、遇上舊情人｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
