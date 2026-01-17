渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
水泉澳邨單位疑閉門失竊 男戶主失14萬現金及首飾
沙田懷疑發生盜竊案。昨日(16日)晚上8時許，警方接獲水泉澳邨一名45歲謝姓男住戶報案，指其位於峻泉樓的住所一批財物不翼而飛，懷疑被人盜去。警員接報到場，經初步點算後，單位內有兩條頸鏈、兩條手鏈、3隻戒指及約14萬元現金不知所終。案件暫列「盜竊」處理，交由沙田警區刑事調查隊第三隊跟進，暫時未有人被捕。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1004287/水泉澳邨單位疑閉門失竊-男戶主失14萬現金及首飾?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
