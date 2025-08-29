一年到頭都在腫？先搞懂是「夏天腫」還是「冬天腫」，對症下手才有解

你是否也有過這樣的經驗？夏天喝了一整天冰涼飲料，晚上卻發現整個腫脹？冬天睡一覺起來，照鏡子竟發現臉泡得要命。許多人以為「水腫」只是單純喝水多或鹽分攝取過量所致，但事實上，水腫會隨著季節而出現不同的機制，若沒有找到對應方法，往往會越處理越糟。

夏天水腫：熱、冰與代謝失衡的結果

炎炎夏日，人體大量流汗，體內電解質容易失衡。如果補充的不是清淡水分，而是含糖飲料、滷味或高鹽分的食物，就會讓身體更容易「鎖水」，造成水腫。加上許多人解暑習慣喝冰飲或吃冰品，血管因冷縮而使循環受阻，讓下半身特別容易腫脹。

夏季的關鍵在於「排濕利水」。日常可以多補充含鉀食物，例如香蕉、酪梨、黑豆，幫助排除多餘鈉離子；冰品則盡量減量，改喝常溫或溫熱飲品。若想從飲食上調理，不妨加入紅豆、玉米鬚或荷葉等天然利水食材。市面上也有方便攜帶的代謝飲品，對於旅行或外出族群來說，是不錯的選擇。

冬天水腫：冷、少動與高鹽飲食的綜合作用

進入寒冬，血管因低溫而收縮，血液與淋巴循環變慢，導致手腳冰冷又腫脹。冬季活動量減少，肌肉泵作用不足，水分更難順利排出。再加上天冷時火鍋、燒烤、醃製食品攝取頻率增加，鈉含量飆高，水腫的情況就更明顯。

冬天的重點是「溫陽促循環」。建議飲食中多加入薑、紅棗、丹參等溫熱食材，既能驅寒又能改善循環。日常也可以泡腳或泡澡，幫助末梢血管擴張。若想進一步調理，穴位按摩如三陰交、足三里，搭配熱敷更能加速血液流動。至於日常保養，也可以嘗試含紅豆、決明子、洛神花等複合成分的飲品或茶包，維持代謝平衡。

季節性水腫小比較

夏天：大量出汗卻補錯飲品、冰飲過量，容易引起下半身腫脹或臉浮腫，建議高鉀飲食、減少冰品、利水食材。

冬天：循環減慢、運動不足、飲食重鹹，容易手腳冰冷腫脹、晨起臉腫 ，建議溫熱飲食、熱敷泡腳、穴位按摩。

四季都適用的調理觀念

其實，無論是夏天還是冬天，水腫都不是單純的「水喝多了」，而是身體在發出的不同訊號。夏季應注重「清利濕氣」，冬季則以「溫陽活血」為原則。若能在日常飲食中適度加入紅豆、玉米鬚、荷葉、決明子等傳統常見的利水成分，就能更從容面對一年四季的水腫挑戰。

換句話說，觀察身體的季節性反應，並給予正確的調理方式，比單純依賴外觀判斷更有效。下次若再遇到水腫問題，不妨先想想現在是夏天還是冬天？找到背後的原因，才是消腫的真正關鍵。

原文出自傳太醫：https://taiyi.care/ivjkZ

