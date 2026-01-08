跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
水蜜桃果醬流心牛奶慕絲蛋糕
「🍑水蜜桃果醬流心🥛牛奶慕絲蛋糕」 之前整水蜜桃布丁同水蜜桃蛋糕都用剩左d水蜜桃果醬，放左係冰格冷凍保存，今日終於有時間，可以用黎整水蜜桃牛奶慕絲蛋糕，啱啱夠整2個3吋的迷你版✌️✌️ 奶香軟滑又輕盈的牛奶慕絲，配上清甜水蜜桃果醬做的流心餡，同埋蛋糕面的裝飾水蜜桃果醬啫喱，味道好夾，好味😋😋 放上小皇冠做裝飾有畫龍點睛的作用，啱哂作為外貌協會會長的我，令個蛋糕即刻upgrade左，好吸睛😍😍 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1A9TTXVvNw/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
水蜜桃果醬（約150 g）
水蜜桃 1-1.5個※240
糖 36 g
麥芽糖 12 g
檸檬汁 12 ml
果醬流心餡
水蜜桃果醬 60 g
餅底
消化餅 36 g
牛油 12 g
慕絲層
淡忌廉 98 ml
煉奶 19 g
鮮奶 82 ml
魚膠粉 3.7 g
水蜜桃果醬啫喱
水蜜桃果醬 82.5 g
水 27.5 ml
魚膠粉 2 g
食譜份量
3吋慕絲圈 2個
作法:
1 ：
水蜜桃果醬（約150 g）： 1. 水蜜桃洗淨，去除表面絨毛（先把水蜜桃加入梳打水中※注意※梳打粉和水的比例1：500；浸泡約3分鐘，輕輕搓洗，絨毛會自動浮起／把水蜜桃加入鹽水中，浸泡約3-5分鐘，再用軟毛刷輕輕將絨毛去除），去皮、去核、起肉（水蜜桃果肉約200 g切成水蜜桃粒，水蜜桃皮約25-30 g）
2 ：
1. 先將水蜜桃粒、糖、麥芽糖和檸檬汁放入已裝好攪拌刀的多功能料理機 2. 再將溫度調至"100°"和轉速調至「L」，煮滾後（水蜜桃果肉經過加熱會釋放果汁水份），先盛起果汁（55 ml），然後加入水蜜桃皮，用中小火煮滾後，轉小火煮至水蜜桃皮軟身和顏色慢慢轉淺色（水蜜桃皮的天然色素會充分溶解出來；需略為攪拌，防黏底），熄火，然後用瀘網過瀘，隔去水蜜桃皮
3 ：
1. 最後，將水蜜桃皮果汁加入果醬中（有助提亮果醬的顏色），將轉速調至「2」，再翻炒至所需的濃稠度 2. 完成後，盛出，待涼，放進雪櫃冷藏，備用
4 ：
果醬流心餡： 1. 果醬倒入模具中（先舖上保鮮紙；模具需比蛋糕模小1.5倍；如果醬太濃稠，可加水煮沸稀釋；果醬和水的比例1：0.2-0.25※注意※視果醬的濃稠度而定；用小火煮至混合和稍微濃稠；邊煮邊攪拌），放進冰格冷凍，備用
5 ：
餅底： 1. 先將消化餅打碎成幼沙狀 2. 牛油加熱至溶化成牛油溶液（可用微波爐加熱），加入餅碎，拌勻 3. 然後放入慕絲圈，平均壓實成餅底，放進冰格冷凍至凝結，備用
6 ：
慕絲層： 1. 魚膠粉加入鮮奶中（25 ml；拌勻後，靜置5分鐘，待魚膠粉完全吸水膨脹），用熱水坐溶（如直接用熱水開溶，魚膠粉會容易結塊），攪拌至魚膠粉完全溶解，備用
7 ：
1. 淡忌廉加入煉奶，用電動打蛋器以「1 檔」拌勻再慢慢加速至「4-5 檔」打至7成企身（即中性發泡，拿起打蛋器尾巴呈現彎曲的狀態；打發時間約1-1.5分鐘；不時留意忌廉的變化，打至有紋路就要加倍留意，如打得太耐會唔夠滑，過度打發亦會使忌廉油水分離，變成牛油狀，若出現此情況，可加2湯匙未打發的忌廉手打至回復正常）
8 ：
1. 先加入1／3的鮮奶，拌勻，再將餘下的鮮奶加入，攪拌至完全均勻 2. 加入已混合鮮奶的魚膠粉，充分拌勻成牛奶慕絲，放涼／放進雪櫃冷藏至稍微濃稠呈糊狀（如慕絲濃稠度已足夠，可省略此步驟）
9 ：
1. 先將2／3的慕絲倒入已凝結成形的餅底上，然後將已結凍的果醬放在慕絲中間部份（流心餡與模具之間必需留位，不能太貼近模具邊緣，否則切開慕絲蛋糕時，流心餡會因太貼近蛋糕邊位而容易流出），輕輕按壓使果醬和慕絲成同一水平的高度（作用將慕絲推向邊緣位置，固定流心餡在蛋糕中心位置）
10 ：
1. 最後，慢慢倒入剩下的慕絲，再輕輕搖晃使慕絲表面平整／用抹刀抹平表面 2. 蓋上保鮮紙，放進雪櫃冷藏至少3小時至凝固
11 ：
水蜜桃果醬啫喱： 1. 魚膠粉加入水中（拌勻後，靜置5分鐘，待魚膠粉完全吸水膨脹），用熱水坐溶（如直接用熱水開溶，魚膠粉會容易結塊），攪拌至魚膠粉完全溶解 2. 加入水蜜桃果醬，拌勻成水蜜桃果醬啫喱 3. 然後倒在已凝固的牛奶慕絲上，放進雪櫃冷藏至凝固
12 ：
1. 食用前從雪櫃取出，用熱毛巾包圍蛋糕模外圍約30秒（令蛋糕外圍軟化），即可輕易將蛋糕脫模
13 ：
14 ：
15 ：
16 ：
17 ：
18 ：
19 ：
