🍑水蜜桃果醬🍑 再一次分享水蜜桃果醬，希望大家未睇厭🤣🤣 今次係為左整水蜜桃忌廉蛋糕做準備✌️✌️ 我會將水蜜桃果醬加落忌廉度做抹面，所以要係煮好的水蜜桃皮果汁加落去之後，用電動研磨棒打做蓉👍👍 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1H9nWZToVk/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

水蜜桃果肉和果醬

水蜜桃 1.5-2個※385

糖 36 g

麥芽糖 12 g

檸檬汁 12 ml



作法:

1. 水蜜桃洗淨，去除表面絨毛（先把水蜜桃加入梳打水中※注意※梳打粉和水的比例1：500；浸泡約3分鐘，輕輕搓洗，絨毛會自動浮起／把水蜜桃加入鹽水中，浸泡約3-5分鐘，再用軟毛刷輕輕將絨毛去除），去皮、去核、起肉（水蜜桃果肉約320 g切成水蜜桃粒，水蜜桃皮約40-45 g）

1. 將水蜜桃粒分成3部份（70 g※水蜜桃粒夾餡＋50 g※裝飾用，放進雪櫃冷藏，備用＋200 g※水蜜桃果醬用）

1. 水蜜桃粒（200 g）加入糖、麥芽糖和檸檬汁，用中小火煮滾後（水蜜桃果肉經過加熱會釋放果汁水份），熄火，先盛起果汁（70 ml），再加入水蜜桃皮，用中小火煮滾後，轉小火煮至水蜜桃皮軟身和顏色慢慢轉淺色（水蜜桃皮的天然色素會充分溶解出來；需略為攪拌，防黏底），熄火，然後用瀘網過瀘，隔去水蜜桃皮

1. 最後，將水蜜桃皮果汁加入果醬中（有助提亮果醬的顏色），然後用電動料理研磨棒／均質機打成水蜜桃茸（材料需蓋過研磨棒／均質機的杯罩，並垂直攪拌，否則材料容易四濺），再以小火煮至所需的濃稠度（邊煮邊攪拌）

1. 完成後，盛出，待涼，放進雪櫃冷藏至少5小時（冷藏後，果醬會比較濃稠一點），備用





