水諮會考察新豐江水庫 團員直接飲用東江水

水務諮詢委員會主席關繼祖（右二）、食水安全諮詢委員會主席陳漢輝（右一）、水務署署長黃恩諾（右三）及水諮會青年委員林子楷（右四）昨日（4 日）乘船考察新豐江水庫，並即場飲用從水庫取出的存水。 （政府新聞處）

水務諮詢委員會考察團昨日（4 日）前往廣東省考察東江水供水系統，包括河源市的新豐江水庫、惠州市的東江流域水量水質監控中心及東莞市太園泵站供港東江水取水口等。食水安全諮詢委員會主席陳漢輝表示，新豐江水庫位於東江上游，地表水水質保持穩定，對當地政府致力保護東江水水質的工作感到滿意。

考察行程為期兩日，團員實地考察東江水供水系統主要運作點，並聽取有關人員介紹東深供水工程的設計及運作，和視察供港東江水水質。水諮會主席關繼祖總結行程時表示，兩日的考察行程讓委員加深了解東江水輸港的狀況，並近距離視察東江水的優良水質，從中體會國家長期以來為保障供港東江水水質和供水量所作出的巨大支持，讓香港得以繁榮穩定發展。水務署署長黃恩諾、關繼祖和陳漢輝等考察團成員在乘船考察新豐江水庫期間，更即場飲用了從水庫取出的存水。