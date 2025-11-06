低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
2025年「水逆終章」11.9來了！射手、天蠍座「命運大洗牌」，小心舊愛回頭、財務危機
水逆警報終章響起！2025 年第三次水星逆行將於 11 月 9 日重磅來襲，持續至 11 月 29 日。這波年尾的逆行，將落在射手座逆行回天蠍座，對這兩個星座帶來最直接的衝擊。想知道你的星座是否需要特別注意？為你解析這段水逆期你需要的避雷指南！
2025 年水逆終章：時間與重點影響星座
水逆時間：2025 年 11 月 9 日 - 11 月 29 日
主要影響星座：射手座、天蠍座（以及變動星座和固定星座，但衝擊最直接的是這兩個星座）
影響主題：溝通、長途旅行、財務糾紛、信任危機、人生藍圖
逆行重點1：射手座（11/22 - 12/21）— 人生藍圖的重新校準
樂觀的射手座，這次水逆發生在你的本命宮位，將強烈要求你將注意力從遠方拉回自身。
挑戰：容易面臨長途旅行延誤、學業進修計畫受阻，或與外國事務的溝通出現誤解。
避雷指南：這是宇宙給你的「免費修復期」。應重新檢視你的人生藍圖和遠期目標，暫緩不必要的長途旅行。
逆行重點2：天蠍座（10/23 - 11/21）— 挖掘舊傷口與財務黑洞
水星將會逆行回到充滿深層能量的天蠍座，這將是一場關於信任和財務的深度清理。
挑戰：潛在的財務黑洞（如舊債、不良投資）容易曝光；親密關係中的舊傷口可能再次被觸碰，引發信任危機。
避雷指南：切忌逃避！ 應將精力放在整理舊帳、清算債務，並對親密關係中的誤會保持理性溝通。你可能會與舊情人重逢，這是修補關係的機會，但要謹慎對待，避免重蹈覆轍。
水逆終章通用生存法則：「慢、查、備、緩」
水逆並非災難，它只是宇宙提醒你「回顧與修正」的信號。所有星座都應遵循以下法則：
慢（Slow Down）：凡事放慢節奏，避免衝動行事。
查（Check）：反覆檢查電子郵件、合約、行程細節，避免文書錯誤和溝通誤解。
備（Backup）：定期備份重要數據和電子設備，以防科技故障。
緩（Defer）：盡量將重大的簽約、投資或變動人生的決策推遲到水逆結束之後（11 月 29 日後）。
