2025年「水逆終章」11.9來了！射手、天蠍座「命運大洗牌」，小心舊愛回頭、財務危機

水逆警報終章響起！2025 年第三次水星逆行將於 11 月 9 日重磅來襲，持續至 11 月 29 日。這波年尾的逆行，將落在射手座逆行回天蠍座，對這兩個星座帶來最直接的衝擊。想知道你的星座是否需要特別注意？為你解析這段水逆期你需要的避雷指南！

2025 年水逆終章：時間與重點影響星座

水逆時間： 2025 年 11 月 9 日 - 11 月 29 日

主要影響星座：射手座 、 天蠍座 （以及變動星座和固定星座，但衝擊最直接的是這兩個星座）

影響主題：溝通、長途旅行、財務糾紛、信任危機、人生藍圖

變動星座：雙子座｜處女座｜人馬座｜雙魚座

廣告 廣告

固定星座：金牛座｜獅子座｜天蠍座｜水瓶座

（《許願吧，精靈》劇照）

逆行重點1：射手座（11/22 - 12/21）— 人生藍圖的重新校準

樂觀的射手座，這次水逆發生在你的本命宮位，將強烈要求你將注意力從遠方拉回自身。

挑戰： 容易面臨長途旅行延誤、學業進修計畫受阻，或與外國事務的溝通出現誤解。

避雷指南：這是宇宙給你的「免費修復期」。應重新檢視你的人生藍圖和遠期目標，暫緩不必要的長途旅行。

逆行重點2：天蠍座（10/23 - 11/21）— 挖掘舊傷口與財務黑洞

水星將會逆行回到充滿深層能量的天蠍座，這將是一場關於信任和財務的深度清理。

挑戰： 潛在的財務黑洞（如舊債、不良投資）容易曝光；親密關係中的舊傷口可能再次被觸碰，引發信任危機。

避雷指南：切忌逃避！ 應將精力放在整理舊帳、清算債務，並對親密關係中的誤會保持理性溝通。你可能會與舊情人重逢，這是修補關係的機會，但要謹慎對待，避免重蹈覆轍。

（《許願吧，精靈》劇照）

水逆終章通用生存法則：「慢、查、備、緩」

水逆並非災難，它只是宇宙提醒你「回顧與修正」的信號。所有星座都應遵循以下法則：

慢（Slow Down）：凡事放慢節奏，避免衝動行事。 查（Check）：反覆檢查電子郵件、合約、行程細節，避免文書錯誤和溝通誤解。 備（Backup）：定期備份重要數據和電子設備，以防科技故障。 緩（Defer）：盡量將重大的簽約、投資或變動人生的決策推遲到水逆結束之後（11 月 29 日後）。

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/