水電項目發展潛力大 尼泊爾歡迎中國加大投資

【on.cc東網專訊】尼泊爾駐香港總領事萊卡克日前出席亞洲金融論壇時表示，中國是尼泊爾最大的投資者，歡迎中國未來加大對尼泊爾能源基建的投資。

萊卡克表示，尼泊爾的水力發電行業對中國投資者頗具吸引力，因為當地目前已向人口較密集、地勢普遍較低的印度和孟加拉出口部分水電。他指出，來自中國的投資者在當地參與了超過四分之一的水電項目，比例高於任何其他國家。據研究機構尼泊爾經濟論壇報道，中國是尼泊爾最大的外國直接投資來源國，自2010年尼泊爾向私營機構開放水電投資以來，華企一直參與其中。

尼泊爾位於喜馬拉雅山脈南麓，河流資源豐富、地形落差顯著，水電開發潛力巨大，因此當地期望吸引更多外國投資以擴大該產業。據報道，尼泊爾水電理論蘊藏量約7.2萬兆瓦，目前開發規模僅約3,400兆瓦，未來發展空間巨大。內媒指出，近年中尼在水電領域持續深化務實合作，一批標誌性項目投入營運，不僅有助緩解當地長期面臨的電力短缺問題，也為當地經濟社會發展注入動力。

