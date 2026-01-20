永不褪色的紅色傳奇！意大利「高訂之王」Valentino Garavani逝世：一生只為讓人變得更美

Valentino Garavani

意大利時裝界傳奇設計師Valentino Garavani，於2026年1月19日在羅馬寓所安詳離世，享年93歲。他的基金會在Instagram上發佈聲明：「Valentino Garavani今日在羅馬住所平靜離世，家人環繞左右。」這位被譽為「高訂之王」的設計師，以其優雅的設計風格和標誌性的「Valentino紅」聞名於世，他的離去標誌著一個時代的落幕。

Photo Source：IG @giancarlogiammetti

從意大利小鎮走到「高訂之王」的寶座

Valentino Garavani生於1932年意大利北部小鎮Voghera，早年赴巴黎求學，師從Jean Dessès和Guy Laroche等大師。1960年，他與商業夥伴Giancarlo Giammetti在羅馬創立Valentino品牌，迅速成為高級訂製時裝的代名詞。

Photo Source：IG @realmrvalentino

Valentino Garavani的設計以浪漫、優雅為主，融合經典義大利工藝與法式精緻，尤以「Valentino紅」—一種明亮而富有戲劇性的紅色—成為品牌標誌。這一顏色不僅象徵熱情與力量，還成為無數紅地氈時刻的焦點。

Photo Source：IG @giancarlogiammetti

從美國前第一夫人到荷里活巨星到深陷於他

Valentino Garavani的客戶群堪稱星光熠熠，從美國前第一夫人Jackie Kennedy的婚禮禮服，到Elizabeth Taylor、Princess Diana、Julia Roberts和Gwyneth Paltrow等荷里活巨星，他的作品定義了20世紀的奢華與女性魅力。1990年代，他的設計更是主宰整個奧斯卡與紅地氈。Valentino於2008年退休前，品牌已擴展至成衣、配件和香水，市值超過數十億歐元，他的職業生涯橫跨近半世紀，獲頒法國榮譽軍團勳章等多項榮譽。

Photo Source：IG @realmrvalentino

對設計界的深遠影響：重塑奢華與永恆美學

Valentino不僅是設計師，更是時裝界的革新者，他將意大利時裝帶入巴黎高訂周，打破法國壟斷的局面，幫助如Armani和Versace這些後期講為人知的意大利品牌走向國際。他的風格強調女性曲線與浪漫主義，影響了無數後輩設計師，從Pierpaolo Piccioli到Alexander McQueen，都曾表示受其啟發。Valentino紅更是當時流行文化的符號，象徵自信與魅力，至今仍被時裝騷和紅地氈造型借鑒。

Photo Source：IG @realmrvalentino

在更廣闊的層面，Valentino推動時裝更是從純藝術轉向商業帝國，品牌於2012年被卡達投資基金收購後，市值持續增長。他的慈善貢獻亦不可忽視：成立基金會支持藝術教育和愛滋病研究，體現設計師的社會責任感。Valentino的離世，讓時裝界反思，如何在一片快時尚洪流中，如何守護經典與匠心。

Photo Source：IG @giancarlogiammetti

全球哀悼「高訂之王」逝世

Valentino的離世引發全球的哀悼。意大利總統Sergio Mattarella表示：「Valentino的離去，讓意大利失去一位超越潮流的設計天才，他的創作是偉大的洞見與傑作。」 曾於Valentino效力長達16年、將品牌推向全新高峰的品牌前創意總監Pierpaolo Piccioli，發表一封感人至深的告別信，悼念這位他視為師傅與人生導師的傳奇，坦言能接受他的缺席，卻大概永遠無法接受他的離世。

Photo Source：IG @pppiccioli

時裝設計師Marc Jacobs也發文：「我們失去了一位真正的藝術大師，他的優雅永存。」眾多名人也表達悲痛：Kim Kardashian和Kris Jenner稱他為「魔力設計師」，回憶他如何為她們打造夢幻禮服。 他的離去雖令人惋惜，但其紅色傳奇將永駐時裝史冊，啟發後世。

Photo Source：IG @pppiccioli

