由即日起至2026年1月4日，永安百貨進行冬季超值大減價低至2折，仲有門市滿額照價再減，鞋部、手袋部、女裝部發男裝部買滿 $1,200即減 $100、廚房用品及餐具部、電器部、寢室用品部、旅行用品部買滿 $1,500即減 $100！於門市即日累積購物淨額每滿$1,200，仲送你$30永安現金優惠券！

【永安百貨】冬季超值大減價 精選貨品低至2折（即日起至04/01）

日期：即日起至2026/01/04

地點：永安百貨門市及網店

詳情：請按此

