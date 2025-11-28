【永安百貨】精選貨品額外9折（即日起至01/12）

香港11月26日爆發30年來最嚴重火災，地點在新界大埔地區的公共租住房屋「宏福苑」，8棟大樓中有7棟起火，涉及近2000個住宅單位。這宗「五級火」截至27日早上8時，已知死亡44人，包括1名消防員殉職，另有62人送院治療，其中多人狀況危急，仍有至少279人失聯。 焚燒一夜後的隔日清晨，空拍畫面顯示大樓被燒得焦黑、持續冒出黑煙以及火光，雲梯車持續灌救。警方初步調查顯示，可能是整修工程每層梯廳包滿「發泡膠」，令火勢一發不可收拾，已以「誤殺罪」逮捕三人。 當局出動196輛消防車、98輛救護車，以及1200名消防、救護人員救災。數百名撤離民眾暫時留置在社區中心，披著毯子等候消息，物資持續進駐，有居民表示「太太還在屋內」，生死未卜。 另外有居民表示，當時火災警報器完全沒有響。回顧事發經過，該社區正進行翻修工程，其中一棟32層樓高的大樓外牆「竹棚鷹架」率先起火，火勢延伸至大樓內部，再蔓延到其他建築，深夜時分燒成「火柱」，格外觸目驚心。 該區多間中小學27日停課，而鷹架是否具備防火能力則成為目前輿論焦點之一。有專家呼籲徹查全港工地，若非防火材料應立即更換。

Yahoo 國際通 ・ 12 小時前