【永年士多】經典麵套餐買1送1 限時搶購

永年於除夕夜推出會員限時優惠，12月31日晚上6:00至8:30期間，永年經典麵套餐買1送1，只需$68食到2碗永年經典麵+2杯凍/熱飲品，每碗有齊招牌豬腸、魷魚、鳳爪、雞翼尖、蘿蔔，堂食外賣一樣得！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：只限2025/12/31 晚上6:00至8:30

地點：永年士多分店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso