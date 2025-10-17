【永年士多】指定分店自選兩餸麵 加$1多兩餸（即日起至14/11）

為慶祝永年士多旺角新店開幕和黃埔店1歲生日，兩間分店都推出限時「1蚊加兩餸」優惠，凡惠顧自選兩餸麵，加$1即可任選兩款指定食材，食選擇有紅腸、冬菇、雞翼、鳳爪、芝士腸、響鈴和炸腐竹，同一碗內不可重複選擇，活動反應熱烈，部分食材含供應數量限制，供完即止。同時，還有印花咭活動，在推廣期內每次購買自選麵，可獲一個印花，集齊4個印花即可當$10現金券使用。

日期：即日起至2025/11/14

地點：永年士多旺角、黃埔分店

