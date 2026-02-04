永恆的愛，輕奢告白 : Tory Burch「Forget Me Not」情人節首飾系列

Tory Burch

在節奏急促的都市生活中，真摯而恆久的情感顯得尤為珍貴。今年情人節，Tory Burch以象徵忠貞與永恆記憶的「勿忘我」（Forget Me Not）小花為靈感，推出同名的精緻首飾系列──Forget Me Not，將這份跨越時間與距離的深情寄語，化為可隨身佩戴的浪漫詩篇。讓 Tory Burch 的「Forget Me Not」首飾，成為您和摯愛的永恆信物，見證愛意在歲月中靜靜流淌，永不止息。

Tory Burch Forget Me Not首飾系列，以野花精緻卻堅韌的精神，象徵永恆的愛。款式包括戒指、手鏈、吊墜頸鏈及耳環等多款精緻單品，讓浪漫隨身綻放。

Tory Burch「Forget Me Not」：綻放浪漫花語的永恆之花

「Forget Me Not」是一種纖細的野花，以其小巧的藍色花瓣與黃白相間的花心著稱。它自古便是深情厚意的信物，蘊含豐富而動人的象徵意義：

永恆的愛：傳統上，人們贈予此花以表愛戀或於離別時寄情，訴說著「不要忘記我 」的涵義——一種超越時間與空間的持久愛戀。

銘記與思念：在不同文化中，它都被用來紀念心中珍視之人，成為傳遞情感連結與思念的完美信使。

忠貞不渝：其年年綻放的特性，代表著忠誠與情感的永恆不渝，象徵著愛意如四季輪轉，週而復始，始終不滅。

Tory Burch Forget Me Not 耳環 HK$1,600 及吊墜頸鏈 HK$1,600

Tory Burch 的浪漫詮釋

Tory Burch 將這份深邃的花語，巧妙融入首飾設計之中。系列以精湛工藝，重新演繹「Forget Me Not」花朵的柔美形態。花瓣與花心細節被細膩捕捉，化作吊墜頸鏈、耳環及手鏈上的標誌性圖案。設計既保留了花朵的清新雅致，又注入了現代摩登的氣息，無論是日常搭配還是於特別時刻佩戴，都能低調地流露優雅與深情。

Tory Burch Forget Me Not 珍珠母貝耳環 HK$1,400

系列採用的材質講究，鍍金或純銀底座綴以精心挑選的寶石或琺瑯，模仿花朵的自然色澤，閃爍著柔和而動人的光采。每一件作品都彷彿一個微型的愛情信物，輕巧地點綴於頸間、耳際或腕上，時刻喚醒佩戴者與贈禮者之間那份獨一無二的情感羈絆。

在這個文化交融的都市，表達愛意的方式多元而深刻。Tory Burch 的「Forget Me Not」系列，正為追求時尚與情感深度兼具的戀人，提供了絕佳選擇。它不僅是一件精美的首飾，更是一份承諾的載體、一段記憶的封印。無論是獻給摯愛，還是犒賞自己，紀念一份歷久彌新的感情，這個系列都是情人節最含蓄卻又最動人心弦的告白。

Tory Burch 專門店 toryburch.hk/store

