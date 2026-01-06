永捷集團榮獲2025年度Total Xero大獎 引領會計行業邁向AI新時代

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月6日 - 永捷集團 (FastLane Group) 榮獲2025 年度 Total Xero 大獎，這是繼 2024 年奪得 Xero 亞洲顧問夥伴大獎後，第三次獲得 Xero 的高度肯定。



該獎項的意義不僅在於獎盃本身，而是代表該集團多年來的穩步發展、團隊持續合作，並秉持著為企業提供更完善支援的初心與承諾。這份成就背後，是團隊與合作夥伴持續不懈的長期努力，他們在 Xero 生態系統中不斷學習、優化及創新，為客戶創造真正且長遠的價值。



永捷集團創辦人蘇德揚 (Alex So) 表示：「我們衷心感謝該次獲獎所帶來的肯定。每一個獎項不但證明我們正走在正確的方向上，同時也提醒我們必須保持初心與謙遜。我們的進步，源自每日持續的努力與細微的改善，更有賴客戶對我們的長期信任。科技應該是協助人類發揮潛能，而非取而代之。未來我們將繼續默默耕耘，致力協助企業穩步前行，以明晰視野並增強信心。」



從雲端邁向智能



永捷集團與 Xero 的合作始於雲端會計，徹底改變了企業處理財務合規與資料數據的方式。隨著合作深化，雙方更進一步探索，善用 AI，讓會計工作更迅捷、更智慧，更貼近人性。



Xero 最新的 AI 助手 JAX (Just Ask Xero) 能透過簡單的對話指令，自動執行對帳、開具發票及提供財務見解等任務。對於蘇德揚而言，JAX 象徵著專業實務的再一次飛躍。



他表示：「雲端科技為我們帶來效率，而 AI 則帶來深入見解。當會計師能夠即時向系統提出問題並獲得智能回應，他們便更能專注為客戶提供建議，而不僅止於數字運算。」



信任透明，以人為先



隨著 AI 日益融入會計領域，永捷集團堅守責任與人為監督的基本原則。該集團與 Xero 秉持相同理念，共同推動透明且符合道德標準的 AI 系統，確保每一項自動化決策皆始於人、亦終於人。



蘇德揚表示：「AI 並非取代我們的角色，而是擴展我們的價值。科技能處理數據，卻無法複製人類的直覺、同理心與信任感。這些正是客戶最重視的核心價值，也是我們致力堅守的原則初心。」



展望未來



永捷集團的專業足跡現已遍及香港、台灣及馬來西亞，積極協助企業家與成長型企業建構更高效、更具延展性的財務管理架構。其服務已超越傳統合規範疇，深耕於顧問服務、自動化流程與策略制定，重新定義會計專業於 AI 世代中的角色與價值。



蘇德揚總結道：「未來的會計師不再是數字的守門人，更是由科技賦能、以使命為導向的策略夥伴。AI 為我們爭取更多時間，讓我們更能專注於思考、領導，並創造實質影響力。」





關於永捷集團

永捷集團 (FastLane Group) 專為香港、馬來西亞和台灣的初創企業、中小企業及大型企業提供全方位的會計服務。作為 Xero 的白金合作夥伴，永捷集團充分運用 Xero 的雲端會計軟體，提供符合當地會計準則的高效服務。該集團提供一系列度身打造的專業服務，涵蓋會計、簿記、稅務、離岸公司註冊、公司秘書等。永捷集團屢獲殊榮，包括 2025 年度「Total Xero Award」、2024 年度「Xero 亞洲顧問夥伴大獎」，以及 2019 年度「Xero 香港會計夥伴大獎」。



欲了解更多資訊，請瀏覽官方網站：



https://fastlane-global.com/hk/



