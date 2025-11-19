永明金融調查：僅9% 準退休及已退休人士為未來十年做好財務規劃

新蒲崗老榕樹群鼠橫行 目擊者：全部都係老鼠
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月19日 - 永明金融亞洲第二期《亞洲財務抗逆力指數》調查1發現港人缺乏退休方面的財務準備，逾半數香港準退休及已退休受訪者２僅制定一年以內的短期財務安排，而為未來十年作長遠財務規劃的受訪者更不足一成。
為鼓勵大眾未雨綢繆，及早規劃退休人生，Sun Life永明宣布推出全新享悅即享年金保險(享悅即享年金)，提供終身穩定保證年金收入3，以65歲投保為例，年金率約5.5%*；配合享悅添心附加保險 (享悅添心)的三大市場首創４保障項目，打造嚮往的退休生活。
受訪者對退休規劃意識不足 欠缺妥善規劃
香港政府統計處數據５顯示，港人愈趨長壽，截至2023年，本地男性平均預期壽命為83歲，女性預期壽命更長達88歲。然而，永明金融亞洲最新調查１發現，本港的X世代 (年齡介乎43 至58歲之受訪者) 及嬰兒潮世代 (59歲或以上之受訪者) 的長遠財務規劃明顯不足：
逾半數 (54%) 僅制定一年以內的短期財務安排，只有不足一成 (9%) 為未來十年或以上作長遠規劃；
在未來12個月的首要財務目標中，應付日常開支 (60%) 遠高於為退休作儲蓄準備(32%)，後者僅列第四位，反映大部分市民尚未充分意識到退休規劃的重要性；
55% 受訪者表示他們屬保守型投資者；
91% 受訪者感受到通脹帶來的壓力，亦有近半 (45%) 受訪者表示通脹顯著影響其應付日常開支的能力
由此可見，香港準退休及已退休人士對未來退休生活財務規劃存在龐大缺口，退休生活的不確定性亦可能直接影響其生活質素。作為具前瞻性的行業領導者， Sun Life永明的全新享悅即享年金及享悅添心專門為準退休及已退休人士而設，為客戶提供終身穩定而保證的每月現金流，而多項市場首創４特點更涵蓋健康及身故保障等範疇，當中包括生命禮讚金、認知關懷保障及危疾紅利鎖定選項，全面解決退休生活需要面對的挑戰。
香港永明金融有限公司人壽及康健業務總經理楊娟表示：「香港作為全球最長壽地區之一，若以60歲退休計算，退休生活可能長達20至30年，相當於人生約三分之一時間。每個人對退休生活都有一幅理想的藍圖，為協助大眾實現這個願景，享受自主無憂的退休之樂，Sun Life永明推出的『享悅即享年金保險 』及『享悅添心附加保險』冀透過具針對性的方案，舒緩客戶在面對長壽風險及醫療開支驟增等挑戰所帶來的財務壓力，於不同階段的退休需求提供貼心支援。」
楊氏續稱：「此全新產品連同Sun Life永明與香港按揭證券有限公司合作，轉介保單逆按計劃和安老按揭計劃#，以及Sun Life永明以提供穩定收入為目標的強積金基金^，組成全港唯一『四合一退「優」規劃』，助客戶築起無憂退休生活，盡享精彩人生下半場。」
享悅即享年金及享悅添心旨在為準退休及退休人士築起退休安全網，產品主要特色包括：
享悅即享年金保險
終生保證年金：保單繕發後年金率即終身保證，保證每月年金款項於保單生效第一個月後開始每月派發，直到受保人身故3
日日生息戶口提供財務彈性：保單主權人可選擇將保證每月年金存入日日生息戶口，賺取每年3.5%6的每日利息
【市場獨有】４SunWallet7支援退休無邊界：SunWallet 讓受保人隨時隨地提取已累積的年金，支援多達17種貨幣。另外，保單主權人更可指定第三方為收款人8
【市場首創】４喪失行為能力保障：當保單主權人被診斷為精神上無行為能力的人、昏迷、嚴重頭部創傷或癱瘓，喪失行為能力保障能確保其摯親9可代其領取指定保單價值及/或保證每月年金款項持續支援生活
身故時保證回本：如受保人不幸身故，身故賠償連同所有已派發的年金可高達基本計劃保費之105%，客戶毋須擔心身故時會損失本金
享悅添心附加保險
終期紅利帶來額外的潛在收益︰客戶更可以於第三個保單周年日開始，及其後的每個保單周年日行使終期紅利鎖定選項12，提取當時的終期紅利的現金價值並存入日日生息戶口以3.5%6年利率累積，作為額外收入以應對通脹
【市場首創】4危疾紅利鎖定：受保人在被診斷患上6種指定危疾時，可申請鎖定當時終期紅利11現金價值的50%，以作醫療支援，最多可鎖定5次
【市場首創】4認知關懷保障：若受保人在80歲13前確診腦退化症或柏金遜病14，受保人將獲得長達10年3的額外現金支援，每年為附加保險的名義金額的10%15
【市場首創】4生命禮讚金：受益人可實報實銷受保人的喪葬費用，最高賠償額為附加保險的名義金額的25%16
身故保障及額外意外身故保障：如受保人不幸身故，身故賠償連同紅利鎖定金額可高達附加保險的保費之105%。若受保人不幸於85歲17前因意外身故，將額外提供相等於附加保險的名義金額的50%18予受益人作為意外身故保障
當整付保費達到指定額度，受保人更可享「康健禮賓服務19」增值服務，包括：
康健免費體檢20：
提供總共最多兩次免費健康檢查，及自選15種體檢項目；
SunPass康健優惠21：以獨家折扣優惠享用多元化的醫療和健康服務；
康健醫療優遇：提供全方位大灣區醫療支援及康復支援
由2025年9月1日起至2025年11月30日，成功投保享悅即享年金或同時投保享悅添心，可享高達總保費1.5% 保費折扣優惠19。
如欲了解有關計劃及其推廣優惠之詳情，請瀏覽Sun Life 永明官方網頁之產品小冊子及推廣活動之單張。
備註
１永明金融亞洲第二期《亞洲財務抗逆力指數》調查訪問來自香港、菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡和越南逾6,000位受訪者。調查旨在探討受訪者的財務規劃、相關認知水平、風險偏好，並凸顯專業財務建議在建立長期抗逆力方面的重要角色。
２即年齡介乎 43 至58歲及59歲或以上的香港受訪者。
３由保證現金價值減少至零的保單年度，或開始支付認知關懷保障（如附加享悅添心）的年度起，香港永明金融有限公司(永明香港)有權要求受保人每年提供滿意的生存證明，以及須受我們屆時生效的行政規則所限。
４此產品特點的「市場首創」及「市場獨有」描述是根據截至2025年8月22日與保險業監管局獲授權的保險人登記冊上經營綜合業務及長期業務的保險公司所提供之新造保單的即期年金計劃所作之比較。
５資料來源：香港政府統計處 2024 年公佈之數據https://www.censtatd.gov.hk/tc/page_235.html
6 此累積利率並非保證，由永明香港全權釐定並不時更改。
7海外轉賬服務屬行政服務，由第三方銀行／服務供應商提供。本服務並無保證，我們可修改或終止本服務，恕不另行通知。海外轉賬服務須遵守適用法律、規章和相關司法管轄區的監管機構所提供的指引。我們不會對相關第三方銀行／服務供應商的任何行為、疏忽或過失負責。我們亦不會對因本服務直接或間接產生或引起的損失或損害、成本或其他費用承擔任何責任。
8 保單主權人可於第一個保單周年日起申請將提取款項轉賬至指定收款人。指定收款人須通過客戶盡職審查要求及符合適用法律、規限及指引，及符合我們的當時適用的行政規則。
9喪失行為能力保障領取人的年齡必須在申請指定喪失行爲能力保障領取人時年齡為18歲或以上及為保單主權人的配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、孫子女或永明香港批准的任何其他關係。
10此自選附加保障只可於申請基本計劃時同時申請加購。請注意，享悅添心不能單獨購買或隨後添加。
11終期紅利為非保證並由永明香港不時釐定的規則所指定。終期紅利或根據數個經驗因素的表現而改變，其中投資回報通常被視為主要決定因素。其他因素包括但不限於索償經驗、保單開支、稅項和保單主權人的續保率。終期紅利的現金價值未必相等於終期紅利的面值。終期紅利在日後每次公布有關紅利時或會有所不同，實際發放金額亦會有所不同。有關紅利的詳情，請參閱重要資料下的紅利理念部分和永明香港的網頁（www.sunlife.com.hk）。
12行使終期紅利鎖定選項的申請必須在保單周年日前30天內申請，每個保單年度只能行使一次。一旦客戶的申請獲得批准，便不能撤回或更改。行使此選項後，享悅添心於計算身故保障時將會扣減任何已鎖定的終期紅利金額。
13「80歲」指受保人80歲生日當天的或緊接其後的保單周年日（以日期較早者為準）。
14 亞爾茲默氏病／不可還原之器質性腦退化疾病（腦退化症）或柏金遜病的徵狀或症狀必須在保單簽發日後至少三個保單年度後才首次出現，且享悅添心必須仍然生效。如果該病症是直接由意外事故引起或導致的，則三年等候期將被豁免。有關亞爾茲默氏病／不可還原之器質性腦退化疾病（腦退化症）或柏金遜病的定義，客戶可索取保單文件樣本以作參考。
15每年個人最高金額為美元50,000，涵蓋所有享悅添心的保單以及永明香港為同一受保人簽發的任何其他具有相同認知關懷保障的產品之保單。
16個人保障最高金額為美元62,500，涵蓋所有享悅添心的保單以及永明香港為同一受保人簽發的任何其他具有相同生命禮讚金的產品之保單。
17「85歲」指受保人85歲生日當天的或緊接其後的保單周年日（以日期較早者為準）。
18個人保障最高金額為美元1,250,000，涵蓋所有享悅添心的保單以及永明香港為同一受保人簽發的任何其他具有相同意外身故保障的產品之保單。
19優惠受條款及細則約束。 有關推廣詳情，請參閱有關宣傳單張。
20體檢項目或不時更改，詳情請參閱體檢兌換券。
21醫療及健康服務供應商的名單由醫結有限公司提供，名單上部分的醫生可能提供多於一種服務類型，而服務供應商數量亦可能會不時修改，並不作另行通知。
*此年金率以投保人於2025年9月17日投保作示例。我們按現行市場狀況釐定年金率。年金率為基本計劃的整付保費之百分比。它會因應性別和投保年齡而有所不同。當保單一經簽發，年金率將被鎖定，並於整個保障年期內保證。
#保單逆按計劃及安老按揭計劃由香港按揭證券有限公司之全資附屬機構香港按證保險有限公司營運，計劃須受有關條款及細則約束，詳情可瀏覽 www.hkmc.com.hk。
^重要事項：投資附帶風險，過去業績並不代表將來表現。投資回報可升可跌。
本新聞稿旨在香港派發，並不能詮釋為在香港境外提呈銷售、游說購買或提供任何香港永明金融有限公司的產品。有關釋義及完整的條款及細則的詳情包括主要產品風險，請參閱推銷刊物及保單文件。如果本新聞稿與保單文件內容不符，則以保單文件為準。
永明金融簡介
永明金融是主要的國際金融服務機構，為個人及機構客戶提供資產管理、財富、
及健康方案。永明金融在全球多個市場發展業務，當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2025年6月30日止，永明金融管理的總資產為15,400億加元。如欲了解更多資訊，請瀏覽
。
Sun Life Financial Inc. 於多倫多 (TSX)、紐約 (NYSE) 及菲律賓 (PSE) 的證券交易所上市，交易代號為「SLF」。 Sun Life Financial Inc.為加拿大永明人壽保險公司的控股公司。香港永明金融有限公司（於百慕達註冊成立之有限責任公司）為加拿大永明人壽保險公司的全資附屬公司並在香港營運。
