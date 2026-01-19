永春在京推介時尚產業：功夫見永春 香韻漫京城

北京，中國 - Media OutReach Newswire - 2026年1月19日 - 1月17日，在北京市福建大廈，一場以永春香為魂、以永春非遺為核、以一縣一桌菜「魁星宴」為媒的「功夫見永春」時尚產業推介盛宴溫情啟幕。這場由福建省駐京辦與中共永春縣委、永春縣人民政府聯袂推介的活動，將千年古邑的匠心之美與風物之韻，淋漓盡致地展現在首都賓客面前。中國國際文化交流基金會高級咨委、原國家審計署黨組成員張通，空軍報社原社長陳志銘，中國文化藝術發展促進會主席楊曉陽，福建省駐京辦黨組書記、主任施宇輝，泉州市政協主席肖漢輝，中國國際文化交流基金會首席經濟學家、太湖世界文化論壇（中國政府外事論壇）總幹事潘峙剛等領導出席，阿爾巴尼亞、拉脫維亞、保加利亞、阿根廷、土耳其等大使出席本場推介活動。





活動在清雅綿長的永春香道表演中拉開帷幕，現場「永春香美學搭配時尚秀」驚艷亮相，將傳統工藝與現代時尚巧妙交融，為現場注入濃郁的文化氣息與時尚活力。



產業合作與項目落地是本次推介的實質內容。現場舉行了系列簽約儀式，其中中國國際文化交流中心與永春縣政府簽署「非遺永春 文化出海」合作項目，旨在系統推動永春文化國際傳播。「中國香都·時尚永春」產業發展項目完成集中簽約，為傳統香產業向品牌化、時尚化轉型注入動力。一場別開生面的「永春香美學搭配時尚秀」，將傳統香衍生飾品與現代服飾相結合，直觀展現了非遺工藝融入當代生活的無限可能。



活動期間，永春「魁星宴」美食推介、非遺快閃、非遺特色展等配套活動同步展開，讓首都市民近距離領略永春的文化魅力。未來，永春將持續深化文旅融合，加快優質產品與文化資源「走出去」，致力於打造傳統與現代共鳴、產業與人文共榮的海絲文化傳播典範。





