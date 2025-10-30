0.07% ChatGPT 用戶出現精神健康危機跡象
永田江利佳求死成全內幕！ 藤本孝明唆使謀殺5年判決！
永田江利佳求死成全內幕！ 藤本孝明唆使謀殺5年判決！
浴室轉露台的「保鮮」操作
故事從2010年說起，藤本孝明和永田江利佳同居在關西租屋，兩人都是「社會遺棄者」——他無業，她低潮求死。藤本後來在法庭哭訴：「她多次說想死，請我幫忙，我成全了她。」
殺人後先放浴室，臭味沖天，他靈機一動裹毛毯丟露台，陽台封死，7年風吹日曬成木乃伊。讀賣新聞報導，露台在公寓外側，鄰居偶爾聞臭以為下水道，沒人多想。
藤本還用這招騙新妻：「窗別開，管子壞了。」美雪信以為真，兩人廚房做飯、臥室纏綿，露台就隔壁，屍體靜靜「陪睡」。想想新婚夜的浪漫，旁邊是前女友，這畫面多荒唐？🤢
新婚1年的「臭味謊言」
2015年，藤本娶23歲美雪，婚禮低調，搬進舊屋當愛巢。美雪後來在警詢哭訴：「老公說陽台臭，我以為是老鼠或垃圾，從沒懷疑。」兩人同居1年，她煮飯、洗衣、計劃未來，露台窗始終緊閉。
朝日新聞挖出，藤本留字條：「7年前殺了她，想跟她死，但辦不到。」這心聲像自白書，卻藏在抽屜等發現。2017年房仲催租，見毛毯包得鼓鼓，
掀開一看——內衣褲骸骨，頭髮還在，嚇到報警。警方衝進屋，藤本在附近餐廳被抓，美雪崩潰：「我以為那是舊毛毯！」這誤會，總讓人覺得婚姻有時比恐怖片還瞎。😔
法庭的「成全」辯詞
審判超戲劇！檢方要15年，藤本辯「她求死，我幫忙」，法院判唆使謀殺5年6個月，認他誤判意願。共同通信報導，永田家人痛哭：「女兒沒想死，是他自以為是！」
美雪涉窩藏罪抓去，證據顯示她零頭緒，獲釋回家。藤本入獄前留遺言：「我活著只為完成她心願。」這案子不只殺人，還戳中底層無奈——兩人經濟窮、社會邊緣，求死成「解脫」。
類似案日本多，2021年兵庫藏屍鐵桶也為錢，2025年熊本藏屍冰箱為債。想想藤本的字條，這悲哀像社會的隱形傷口。誰知愛情，會扭曲成這樣？⚖
社群的寒心討論
事件曝光，X和5ch炸鍋！網友留言從「伴屍結婚太變態」到「新妻1年沒聞臭，神經大條？」台灣PTT八卦版po：「露台木乃伊7年，房仲功臣！」
香港LIHKG笑說：「老公騙窗別開，這招高明。」警方呼籲公寓巡查露台，房東加裝監視器。專家分析，關西老公寓陽台多封死，藏屍易得逞，建議定期通風。
美雪後來搬走，低調生活，藤本獄中悔悟。這種案子，總讓人反思：底層掙扎，誰來拉把手？🌧
Japhub小編有話說
呼，這篇寫完，小編的露台都想檢查一遍！藤本案的悲哀，提醒我們人性多複雜。如果你有日本類似奇案，或想聊社會邊緣故事，留言區見～下次換個不寒的日本新聞，暖心點哦！
