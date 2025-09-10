永祥和紀念公園推出永續殯葬方案 成為港人跨境安葬新選擇

惠州市，中國 - Media OutReach Newswire - 2025年9月10日 - 面對本地殯葬資源嚴重短缺與費用高昂的雙重壓力，愈來愈多香港家庭選擇跨境尋找更具彈性與永續性的殯葬方案。位於惠州的永祥和紀念公園憑藉永久使用權墓位、專屬粵語服務團隊以及便捷的交通配套，迅速成為大灣區殯葬服務的新焦點。



永久使用墓位＋粵語管家服務 成跨境首選



永祥和紀念公園自成立以來，專注服務大灣區及香港家庭，提供永久使用墓位，徹底解決傳統租期限制所帶來的煩惱。同時，園區針對港人需求設立粵語管家服務、跨境接送、代客拜山等貼心配套，大幅提升用戶體驗。



園區坐落於蓮花山脈西南麓，毗鄰天然湖泊，環境清幽優美，並經風水顧問評為「四象俱全」的吉地。



車程50分鐘 免費接送輕鬆祭掃



從香港出發至園區僅約50分鐘車程，鄰近香園圍、羅湖及福田三大口岸，設有免費專車接送服務，極大便利家屬前往祭掃。此高效交通配套已獲得多位香港用戶好評。



港人實際體驗反映需求



永祥和紀念公園透露，近年選擇跨境安葬的香港家庭逐步增加。其中，2023年選擇園區的黃小姐表示：「墓園不像傳統墳場般沉重，更像一個紀念先人的空間。專車接送和個性化安排，讓我們一家人更安心。」



另一位於2022年購買墓位的陳先生則分享：「原以為跨境安排會十分繁瑣，但實際上整個過程由團隊協助完成，每年清明祭掃都很方便。」



公司展望：推動行業可持續發展



永祥和紀念公園表示，將繼續優化跨境流程與服務體驗，配合香港殯葬資源緊張的趨勢，為更多家庭提供長遠穩定的選擇。園方相信，大灣區未來將成為港人規劃人生最後旅程的重要基地。

Hashtag: #永祥和紀念公園



發佈者對本公告的內容承擔全部責任



新聞稿由客戶提供

