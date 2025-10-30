五線譜編織動人故事 專訪音樂劇作曲家高世章
永遠懷念許紹雄 | 無綫電視本周六起推出《歡喜永在》系列
資深藝人許紹雄（「Benz雄」）前日因癌症引發器官多重機能衰竭病逝，終年76歲。
於第一期無綫電視藝員訓練班畢業的許紹雄，在無綫參與拍攝的作品超過142部，當中《使徒行者》的「歡喜哥」、《絕代商驕》的「唐吉」及《新紮師兄》的「舅父冬」等更是深入民心，被譽為「綠葉王」。為了紀念這位深受觀眾愛戴的「綠葉王」，無綫作出特別節目調動推出《歡喜永在 許紹雄》系列，於本周六（11月1日）晚上八點半翡翠台播映《歡喜永在 許紹雄：新紮師妹》，並於11月3日下周一起，於晚上十一點五十五分翡翠台播映《及時雨信貸呈獻：使徒行者2》，與觀眾一起懷緬這位已故綠葉王的昔日風采。
許紹雄曾連續三年於《萬千星輝頒獎典禮》獲獎，先後在《萬千星輝頒獎典禮2012》獲頒「傑出演員大獎」、《萬千星輝頒獎典禮2013》憑《My盛Lady》「香善男」一角奪得「最佳男配角」、及於《萬千星輝頒獎典禮2014》憑《使徒行者》「覃歡喜」一角奪得「最受歡迎電視男角色」
