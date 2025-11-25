求心續命｜44歲好爸爸嚴重心衰竭急等換心，妻泣訴：求有心人給兩幼女「再次擁抱爸爸」的機會！

小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
編輯：Medical Inspire｜圖片來源：facebook、Medical Inspire製圖
一場突如其來的重病，將一位深受愛戴的教育工作者與他的幸福家庭推向了懸崖邊。醫院管理局日前（20日）發出緊急求心呼籲，指44歲男教師余肇熙（David、熙Sir）因嚴重心臟衰竭，急需換心續命。
熙Sir是東涌天主教學校的中學部教師，不僅是學生的良師益友，更是兩名年幼女兒心中「遮風擋雨」的英雄。自10月20日發病至今，熙Sir已在深切治療部奮戰近一個月，目前需依靠體外人工肺支援呼吸，情況危殆。他的妻子余太聲淚俱下地懇求社會大眾：
「屋企兩位小朋友年紀仲好細，仍然好需要有爸爸嘅陪伴去成長……希望有善心人士能夠幫助我哋一家，給予兩位女兒再一次擁抱爸爸嘅機會。」
熙Sir的病情屬於極度危急，他於10月20日打乒乓球期間突然感到心痛，隨即被送往伊利沙伯醫院安排手術搶救。醫管局證實，熙Sir是出現急性大動脈撕裂，一種極為兇險的心血管急症。
余太透露，丈夫本身患有先天性心臟問題，使他在手術後一直未能脫離危險期，康復難度大增。而熙Sir曾一度出現嚴重肺部衰竭，因此必須動用體外人工肺（ECMO）來維持生命功能。ECMO系統暫時代替了他受損的心肺，為他爭取時間等待合適的心臟捐贈。
由於病情持續危殆，心臟移植已成為能讓余老師續命的唯一希望。而醫管局發言人亦強調，對於器官衰竭的危急病人而言，器官移植往往是延續生命的唯一希望。
余太表示，熙Sir是家中唯一的經濟支柱，除了兩名年幼女兒，他還需要照顧年約70歲的年邁父母。作為一個四口之家的頂樑柱，熙Sir的病倒，讓整個家庭陷入無助與悲痛。余太形容丈夫不僅是個好老師，更是位「好老公、孝順仔」。尤其在女兒們的心目中，熙Sir 「為她們遮風擋雨」，是當之無愧的英雄。
在求助錄音中，余太的哭訴字字錐心，懇求社會發揮大愛，給予 David 一個活下去的希望：
「爸爸入院之後佢哋每日好掛住爸爸，好期待爸爸可以快啲好，快快好返返屋企。」
余肇熙老師在東涌天主教學校任教已長達15年，校長林志江指熙Sir為人謙遜、樂於助人，且用心教學。不僅在公開試及各項比賽中帶領學生屢創佳績，更透過童軍活動等方式，悉心培養學生的品格及技能。
林校長對這位深受愛戴的老師病危深表痛心，亦發出最誠摯的呼籲：
「如果能夠得到捐助，我哋全校上下必感激不盡，希望大家可以幫幫熙Sir。」
面對熙Sir 危急的生命倒數，醫管局正在積極展開兩方面的工作。除了本地積極搜尋，在本地為病人尋找血型為AB+的合適心臟。亦啟動跨境程序，將盡快通過相關程序向內地尋求幫助。這項協調機制旨在當內地覓得願意捐贈器官的離世病人，但在當地沒有合適病人接受移植時，便可協調器官跨境捐贈至香港作配對移植。
醫管局發言人嚴格強調，當尋獲合適的心臟時，當局將嚴格按照相關的器官移植法規，從速向監管機構作出申請，確保所有程序符合要求，並會盡快安排移植手術。
醫管局呼籲市民，應發揮大愛與關懷精神，讓愛承傳。因為離世病人及家屬的無私捐贈，不僅為性命垂危的病人帶來重生的希望，也能讓病人家屬在艱難中得以解困。
什麼是主動脈剝離？
主動脈剝離是一種嚴重且潛在致命的情況，發生在主動脈壁的內層出現撕裂時。血液通過撕裂進入並分離主動脈的內層和中層，形成一個假腔。如果血液穿透主動脈壁的外層，則會導致致命的出血。主動脈剝離的症狀包括突發的劇烈胸痛或背痛，常被形容為撕裂或刀割般的疼痛。其他症狀可能包括呼吸困難、昏厥、出汗和心跳加速。
高血壓是主動脈剝離的主要風險因素之一，其他風險因素包括動脈硬化、遺傳性結締組織疾病（如馬凡氏綜合症）、胸部創傷和先天性心臟病。診斷主動脈剝離通常需要影像學檢查，如電腦斷層掃描（CT）、磁共振成像（MRI）或經食道超聲心動圖（TEE）。
主動脈剝離的治療取決於剝離的位置和嚴重程度。對於A型剝離（影響升主動脈），通常需要緊急手術修復或更換受損的主動脈部分。對於B型剝離（僅影響降主動脈），則可能採取保守治療，包括控制高血壓和定期監測。如果保守治療無效或出現併發症，則可能需要手術干預。
