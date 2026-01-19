求職申請按年飆58% 求職招聘平台︰企業轉精準招聘

有分析指，求職者積極尋求新的事業發展機會。

俗語有話「魚唔過塘唔肥」，部分上班族透過搵工跳槽改善福利及薪酬。有求職招聘平台分析，去年整體職位空缺的平均申請數字按年大升 58%，前線類職位更激增78%，反映求職者較以往更積極尋求新的事業發展機會。而整體招聘廣告雖錄得輕微下跌，但平均薪酬則升4%，反映企業傾向更精準的人才投資。體育及娛樂職位受惠於大型活動頻繁舉辦而躍升為招聘廣告增幅之冠。

求職招聘平台Jobsdb by SEEK發布2025年度平台數據，整體職位空缺的平均申請數字按年升58%，前線類職位激增78%；求職者投入程度更積極，月均遞交逾百份申請的人數按年增33%；而平均申請量自2024年第三季起連續5個季度錄得按季增長。

行業表現方面，整體招聘廣告錄得輕微下跌，但平均薪酬仍上升4%，反映企業傾向更精準的人才投資。以行業分析，體育及娛樂職位受惠於大型活動頻繁舉辦而躍升為招聘廣告增幅之冠，其次為醫療及保健。但電話服務中心及客戶服務、零售及消費品，以及行政及辦公室支援等工種則因需求變化與AI自動化普及而錄得較大跌幅，反映僱主更側重僱員的人際溝通、策略思維及應用AI工具創造價值等高階能力。

全職職位仍是僱主招聘主流、佔整體招聘數字逾六成半，但「靈活招聘」成為明顯趨勢，兼職招聘廣告按年增75%。平台指，行政及辦公室支援工種的招聘廣告整體明顯下跌，但其兼職職位卻顯著逆勢上升，反映僱主或將部分崗位改以兼職聘用，提升人手調配的靈活度。Jobsdb香港區總經理李政勳指出，2025年數據反映香港正進入「以技能為本」的轉型期：打工仔求職態度更主動積極，而僱主的招聘策略則趨審慎及講求靈活度。展望2026年，他預期市場流動性維持高企，招聘需求具一定韌性，但整體求職環境將持續處於「轉型與競爭並存」的格局。求職者必須提升技能和掌握新科技。

