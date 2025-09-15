娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
汐止去年預售屋交易量 茄苳最受購屋族青睞
[NOWnews今日新聞] 汐止地政事務所統計公布區域內茄苳、金龍、樟樹、行政中心及白雲五大生活圈的113年預售屋交易件數，其中，以「茄苳生活圈」最亮眼，成交量達40件；信義房屋專家表示，茄苳生活圈位於汐止外圍區域，相較於市區物件，屋齡新、腹地大、房價親民，未來又有基隆捷運議題，成為首購族購屋新選擇。
據統計，汐止區113年預售屋交易共計成交92件，與112年的428件相比下滑78.5%，雖交易量縮減，但成交單價卻有所支撐；以交易量亮眼的茄苳生活圈為例，平均交易總價為1592萬元，每坪平均單價約42.6萬元，較112年上漲2.78%，展現出區域內的抗跌性與成長潛力。
信義房屋汐止站前店專案經理曾品瑜指出，茄苳生活圈位於汐止與基隆的交界處，屬於汐止外圍區域，由茄苳路、新台五路末端為主要幹道，因茄苳路為斜坡，過去因地勢與生活機能不足，不受消費者青睞。
曾品瑜說明，近年來新台五路二段尾端，有一造鎮型建案交屋，因腹地完整，提供飯店式管理，雖然周邊生活機能尚未完全成熟，但距離新台五路商圈與忠孝東路商圈僅需3至5分鐘車程，具備後續發展的潛力，挹注茄苳生活圈交易量。
目前茄苳生活圈的新案單價多落在每坪40至50萬元之間，茄苳路上部分屋齡15年左右的社區，因社區質感佳，學區也不錯，成交單價可達58萬元，對比汐止市區近汐科站25年以上中古屋每坪仍達60萬元以上，新案開價已站上7字頭，價差明顯。
曾品瑜表示，雖然目前茄苳生活圈交通便利性仍不足，交通上仍需仰賴開車或機車通勤，但對於自備車輛的首購家庭而言，屋齡新、總價控制在1,500萬元上下，頗具吸引力。
曾品瑜觀察，汐止長期以來受限於腹地有限，市中心屋齡偏高，新案稀少，因此單價普遍維持在高檔。而茄苳生活圈雖位於邊陲，但因腹地尚有開發空間，加上周邊有公辦都更、社會住宅等公共建設啟動，未來生活機能將逐步補足，有望帶動房市後續發展。
