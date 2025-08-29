新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
【汗味竟然並非來自汗水】難聞異味苦不堪言！即睇汗臭味成因及3個法方擺脫尷尬！
夏日炎炎，在香港這個高溫的熱帶的城市，走在街上難免「大汗疊細汗」。潮濕悶熱的天氣下，身體因流汗而産生的黏笠感固然令人感到不適，更令人尷尬的是發出汗臭和難聞的異味！對於天生體味較強的人來說更是苦不堪言！皮膚科醫生指很多人都會受體味困擾，但汗味竟然並非來自汗水！
人體中有兩種汗腺，包括小汗腺大汗腺（又稱頂漿腺），會分泌出油脂和汗水，尤其是在腋下、大腿內側和股溝等地方。皮膚科醫生指這些身體部位的「摺位」較多，相對容易滋生一種「厭氧性細菌」，而這種細菌會分解汗水中的蛋白質和脂肪，產生一些阿摩尼亞和脂肪酸，從而變成難聞的汗臭味。
皮膚科醫生指天生汗腺較多的人，會為細菌提供更多養份，汗臭味自然也相對較強；而青春期的青少年會受荷爾蒙影響刺激油脂腺，導致皮膚分泌更多油脂，與汗水結合後，更容易吸引細菌，從而造成異味。體溫較高和熱愛運動的人士也會因為汗水增多而導致細菌繁殖，增加汗臭味。因此，除少減少出汗或盡快抹走汗水外，擺脫汗臭最關鍵是要減少細菌！
3個擺脫汗臭方法
1. 選擇質地較佳的衣物
透氣性差的衣物會讓汗水滯留在皮膚上，增長細菌滋生的可能性。選擇透氣的天然纖維衣物，如棉、麻或竹纖維，可以保持乾通爽，運動時也可以選擇專業設計的運動裝，有助汗水加速散走。
2. 管理壓力
壓力會促使汗腺分泌更多蛋白質和脂肪，從而讓更多細菌有機可乘。保持心境開郎也能改善體味問題。
3. 保持個人衛生
每天洗澡，特別注意腋下和鼠蹊部等容易出汗的地方，可大幅減少皮膚表面的細菌，降低造成體味的機會，也可以選擇有抗菌成份的沐浴露。
滴露清爽防汗味新對策！滴露清涼舒爽沐浴露有效截擊 99.9%致汗味細菌^，特有 -5°C 冰涼感，瞬間為肌膚降溫，用後更帶來清涼感覺，倍感潔淨舒爽！高效防菌及防汗味，運動後使用加倍清爽無異味¹！
滴露經典松木沐浴露有效殺菌 99.99%’，有效殺滅100種真菌及細菌株，包括金黄色葡萄球菌、大腸桿菌等等。同時為肌膚維持 12 小時天然抗菌屏障 ⁺ ，維護肌膚對細菌嘅天然防禦力。配以pH平衡配方，無添加TCC及Triclosan，帶給你及家人潔淨、健康清新的感覺！
汗臭無晒，擺脱尷尬，立即入手滴露沐浴露系列：bit.ly/3HPMYnM
^殺滅99.9% 引致汗味的細菌(Reckitt Data on File 2020 & 2025)
⁺經常使用可維護肌膚對細菌的天然防禦能力
‘Reckitt Data on File 2021
