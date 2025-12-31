江口洋介2025新作背後野心？ 森高千里婚姻20年恩愛真相！

帥氣硬漢江口洋介 185公分搖滾男神從日劇經典紅到大銀幕

嘿，日本娛樂圈的鐵漢柔情代表來了！*江口洋介*這位185公分的高個子男星，從80年代壞男孩形象殺出重圍，到現在依舊活躍螢幕前，演什麼像什麼～

不只演戲厲害，還會唱搖滾，私下更是模範老公！來一起聊聊這位永遠散發男人味的型男吧😎

19歲壞男孩出道一炮而紅

江口洋介1967年12月31日生於東京豐島區，從小愛戶外運動，滑雪、釣魚、騎單車樣樣行。1986年才18歲就演電視劇《早春物語》出道，隔年直接主演電影《湘南爆走族》，

飾演那個帥氣又叛逆的江口洋助（角色名剛好跟他本名一樣，純屬巧合！），瞬間爆紅～那頭長髮加機車皮衣，簡直是當時少女殺手！

90年代初，他接連演《東京愛情故事》、《101次求婚》、《同一屋簷下》等趨勢劇，溫柔大哥哥形象深植人心，尤其是《同一屋簷下》創下富士台史上最高收視37.8%，讓他徹底站穩一線男星位置～

救命病棟醫生轉型成功圈粉無數

1999年，江口洋介挑戰醫療劇《救命病棟24時》系列，飾演冷酷天才外科醫生進藤一生，這角色不只讓他拿下日劇學院賞最佳男主角，還成功甩開以往的溫柔形象，展現硬漢深情一面～系列拍了好幾季，每次都高收視，台灣香港觀眾也超愛！

之後他演《白色巨塔》財前教授、《新選組！》坂本龍馬、《浪客劍心》齋藤一等，歷史片、動作片、社會派劇通通駕輕就熟～大銀幕上《GOEMON》、《天空之蜂》等也都有亮眼表現，證明演技越磨越鋒利。

搖滾歌手身份低調卻超有才

別忘了江口洋介還是歌手！1988年出道單曲《玻璃山谷》，之後發了好幾張專輯，風格偏搖滾，歌詞健康向上，配上他低沉嗓音超有味道～

雖然音樂活動不如演戲頻繁，但偶爾在劇中唱主題曲，或是開小型live，粉絲都瘋狂～最近還推出新專輯《RIDE ON!》，證明音樂熱情從沒熄滅！

森高千里婚姻恩愛低調幸福

1999年，江口洋介娶了歌手森高千里，兩人育有一兒一女，婚後生活超低調～森高千里淡出螢幕專心家庭，他則努力賺錢養家，

偶爾被拍到夫妻倆散步或約會，甜蜜到讓人羨慕！訪談中他常說，家庭是最重要的事，婚後20多年依舊手牽手，簡直是演藝圈模範夫妻～

2025年新作不斷依舊忙碌

現在2025年底，江口洋介一點沒放慢腳步！剛演完劇場版《TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション》，飾演南海MERチーフ候補醫生牧志秀實，傳達「和平最重要」的訊息～

接下來還有《沈黙の艦隊 北極海大海戦》、《誘拐の日》等電影電視，最近還首次挑戰授賞式MC，緊張到小卡詞，但超可愛～Instagram @yosuke_eguchi_official 粉絲5.5萬，偶爾po生活照，釣魚或彈貝斯，帥氣依舊！

Japhub小編有話說

哇，聊江口洋介聊到嘴乾～從壞男孩到醫療硬漢，再到搖滾老爸，這男人魅力真的不減反增！185公分的身材配上那種內斂深情，誰不愛啊～

婚姻恩愛、工作認真，2025年新作又一堆，台灣香港粉絲有福了！趕緊去追他的舊經典和新劇吧，保證看完心情超爽～繼續鎖定我們，更多日本帥哥情報不漏接啦😉