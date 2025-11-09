江嘉敏生日學識珍惜平凡時光 減走2公斤驚反彈

【on.cc東網專訊】藝人江嘉敏本月4日度過31歲生日，她在社交平台分享遲來的生日照，有花又有蛋糕，儀式感十足。她感性地留言：「曾經，生日總想着要和閨密狂歡、與男友浪漫度過，那時總把家人排在計劃的最後。如今長大了，工作佔據了大部分時間，同事、朋友、個人事務填滿了日程，才驚覺能與家人靜靜吃一頓飯，竟成了最難得的禮物。現在每個生日，我第一個想見的永遠是家人。」她說不是因為責任，而是終於懂得那些看似平凡的相處時光，才是生命中最該珍惜的溫柔：「願我們都能在忙碌中，不忘留一份專屬的時間，給永遠等着我們回家的那盞燈光。」她表示生日前成功減掉2公斤，擔心今個月的生日飯會令她反彈增磅10公斤，所以要再努力做運動，不過見她臉尖尖，身形十分fit呢！

