低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
江嘉敏離巢TVB狀態大勇 露深邃事業線驚艷網民被激讚靚過拍《金式森林》
江嘉敏（Kaman）今年2月約滿離巢TVB，回復自由身，不過觀眾仍能於近日熱播劇集《金式森林》欣賞到江嘉敏嘅演繹，另外江嘉敏透露印象中於TVB嘅劇集存貨仍有4套劇未播，包括《非常檢控觀》、《無份之罪》及《香港重案》等等。有網民指江嘉敏喺《金式森林》中嘅身形較肥，佢就直言當時拍攝嘅身形確實與現在唔同。日前，江嘉敏為鑽飾店開幕擔任剪綵嘉賓，狀態大勇。
日前，有網民於社交平台上分享江嘉敏出席活動嘅片段，從影片中看到，江嘉敏展露出甜美燦爛笑容，不時向鏡頭比出心心手勢。當日，江嘉敏身穿一件無肩帶白色晚裝，設計簡約不失高級感，露出白皙纖細香肩和深邃事業線，展現出成熟女性嘅魅力。唔少網民被江嘉敏嘅絕美狀態驚艷到，大讚佢身材好及笑得好甜，又認為過去TVB嘅化妝和造型團隊有時會限制咗佢嘅潛力：「就咁睇仲靚過拍劇」、「得罪妝造了嗎，戲外好看太多了」、「有事業，内藏深度」、「比金式裡好看多了」、「一個字，靚」、「真係好靚」、「身材真的好好啊」、「戲外真的好美」等等。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
64歲蔡楓華激罕重提「剎那光輝」事件 爆有下句是祝福張國榮 曾遭某歌星拳毆
綽號「紅唇王子」、現年64歲的歌手蔡楓華，八十年代憑《倩影》、《絕對空虛》等多首金曲走紅，早前罕有接受文雋的YouTube頻道《講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》訪問時重提往事...Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
馮淬帆離世︱任達華嘆業界損失 夏雨遺憾未能見最後一面
【on.cc東網專訊】資深藝人馮淬帆離世，好友夏雨表示：「馮淬帆是我最好的朋友之一。我們相交超過大半個世紀。我每次到台灣都會與他相聚，今年中到台與他聯絡才知道他因肺炎入院留醫兩個月，要靠呼吸機協助呼吸，遺憾末能見最後一面。他是一個很有堅持很有信念很有才華的人。他東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鍾麗緹被網民讚「太會生了」！17歲Jaden、15歲Cayla，兩愛女高顏值基因要封為「神顏星二代」
55 歲鍾麗緹近日帶同 17 歲的二女兒 Jaden 與 15 歲的小女兒 Cayla 出席活動，兩愛女的超高顏值震驚網民，被封為「神顏星二代」實至名歸，實在「太會生」了吧！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
沈月化身白蛇 仙氣再升級
【on.cc東網專訊】現年24歲、有最美星二代之稱的沈月，昨日（31日）網晒多張古裝造型照，本身已經靚爆鏡的她，原來古裝造型更加省鏡，可謂宜古宜今，拍得住媽媽邱淑貞後生時。沈月今次於杭州西湖取景，穿起白色古裝服，扮演《白蛇傳》的白素貞，拿着傘子和酒杯，表情動作都東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
蔡思貝傳將約滿離開無綫 孖《中年》歌手飛美國開騷自救
【on.cc東網專訊】視后蔡思貝近年工作量銳減，只客串拍周星馳的電影《女足》（暫名），在無綫的工作着實不多，明顯不受重用，甚至疑似被公司「雪藏」。之前有傳思貝滿約後會離巢，加上新劇《飛常日誌2》拍攝得如火如荼，上輯的馬國明、高海寧都在拍攝中，但曾表示會再參與今輯東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與政商名人意外交集
觀眾熟悉的綠葉演員「Benz雄」許紹雄，從機靈老差骨到社團坐館，總能以不搶鏡的方式讓角色生動起來。10月28日凌晨，他在養和醫院安詳離世，許紹雄的一生，連結着一段連結清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與本地政商名人家族意外交集。Yahoo財經 ・ 5 天前
許紹雄離世︱契女佘詩曼平復心情：難過都要過
許紹雄於上月28日因癌症引發身體機能衰竭，終年76歲。身為契女的佘詩曼今日（2日）現身《新聞女王2》宣傳活動，她指難過都要過，會將不開心的事情埋藏在心裏面，並指有幫手籌備對方的喪禮，又謂會在心靈上支持「老竇」家人。東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
周深成首位內地歌手登上啟德主場館舉行跨年演唱會 國寶級歌手少年時未變聲曾失自信
2014年參加內地節目《中國好聲音》第三季出道的湖南歌手周深，有內地「國寶級歌手」之稱的他將於2025年12月31日至2026年1月1日在香港啟德主場館舉行《深深的》跨年紀念場，並為其巡迴演唱會香港站場次，也是首位登上啟德主場館舉行跨年演唱會的內地歌手。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
澤演@2PM結束愛情長跑 親筆信宣布明春娶圈外女友
【on.cc東網專訊】韓團2PM的36歲成員澤演，過往與圈外女友約會多次被捕獲，今年2月有網民發現他於去年4月在法國巴黎鐵塔下向女友求婚的甜蜜照，澤演單膝下跪送上鮮花，又為女友戴上閃爆鑽戒，兩人臉上流露幸福笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
星光背後 ｜陳柏宇曾揚言從不想大紅大紫 ： 在我人生當中，最在乎唔係事業
現年42歲，陳柏宇(Jason)為今年第五首派台歌，首次掛帥有份監製的《不愛無壞》接受《星光背後》專訪。入行19年的Jason曾兩度登上紅館Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
MIRROR參加港日音樂交流 PUFFY教路維繫默契保持距離
【on.cc東網專訊】《CHILL GENKI音樂祭》昨晚（1日）假西九文化區舉行，共10位香港及日本歌手分成3組Crossover作港日兩地音樂交流。歌手周國賢（Endy）打頭陣出場，唱完兩首歌後，他跟台下觀眾問好：「你好嗎？慎防大家唔知我係邊個，我介紹吓自己東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
網上熱話｜仙氣女警現身蘭桂坊疏導萬聖節人潮 網民：影佢嘅人多過cosplay
萬聖節吸引大批市民在蘭桂坊「扮鬼扮馬」歡度節日，但一名「仙氣女警」則意外吸引大家的眼球，網民指「影佢嘅人多過cosplay」。 網民昨日在社交平台Threads上載影片，一名女警在蘭桂坊疏導人潮時，吸引大批市民駐足拍照，令到女警露出笑容，邊說「行啦，行啦」，又提醒市民小心腳步。旁邊另一名女警就不停大叫「行返落去啦am730 ・ 1 天前
奧巴馬嚴厲批評特朗普：無法無天、魯莽、充滿惡意、瘋狂
前美國總統奧巴馬週六（1 日）在美國兩個州的競選集會上，力挺民主黨州長候選人，並呼籲選民在下週的選舉中拒絕特朗普政府的「無法無天與魯莽行徑」。鉅亨網 ・ 17 小時前
不用花錢改褲！UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」零成本解決不合身問題！附必買皮帶推薦
每次買褲子最怕遇到腰圍鬆垮、褲腳長到拖地的情況，穿上身後完全破壞整體造型。面對這些情況，許多人第一反應就是送去修改。其實根本不用那麼麻煩，UNIQLO近期在社交平台上公開了2大「褲頭、褲長調整法」，只需簡單幾步就能讓褲子立刻變得合身！Yahoo Style HK ・ 1 天前
嘉湖山莊女子家中燒炭 友人揭發證當場命殞
【on.cc東網專訊】天水圍有人燒炭亡。今午(2日)12時38分，執法部門接獲一名市民報案，指其一名女友人懷疑在天湖路1號嘉湖山莊樂湖居一單位內企圖自殺。救援人員接報到場，發現姓劉(54歲)女事主倒臥在單位內一房間，旁邊有一盆燒過的炭。事主經人員檢驗後證實已當場on.cc 東網 ・ 21 小時前
車Cam直擊｜青山公路單車群突切線 領頭車手遭撞飛 網民狠批：基本安全意識都欠奉(有片)
青山公路昨日(2日)發生私家車撞飛單車的意外。網上流傳兩條片段，一隊有十餘人的單車車隊，沿青山公路青龍頭段方向行駛，其中一名身穿白衣的車手揚手示意，要從左線切往右線。惟期間一輛正在駛前的黑色私家車懷疑收製不及，直撞向單車，21歲的車手手腳和額頭擦傷，清醒送往醫院治理；31歲的私家車司機則沒有受傷。am730 ・ 18 小時前
連鎖茶餐廳推「健康早餐」網民笑指冇一件材料健康 其他網友指因為咁樣先最健康？
最近有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，質疑某間香港連鎖茶餐廳推出的「健康早餐」完全不健康，樓主上載餐牌圖片，直指煙肉、腸仔、漢堡扒、熱香餅無一件健康，引起網友熱論！有網友質疑茶餐廳當市民白痴，狠批早餐食材全是加工肉、精製碳水，沒有健康可言；但亦有網友反指「食到早餐已經係最健康」，甚至笑言「健康早餐最健康就係『健康』2隻字」！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 3 小時前
太子集團關聯保險經紀與證券公司 被暫時吊銷牌照
最新消息，證監會網站資料顯示，與太子集團（Prince Group）關聯的保險經紀公司與證券公司，Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited，於「《證券及期貨條例》及/或《打擊洗錢條例》下的牌照」類別下最新狀態顯示為「牌照被暫時吊銷」，備註又顯示：「終止了受規管活動業務」。Yahoo財經 ・ 36 分鐘前
習近平送小米手機 李在明問通訊保安 習近平神回「你看看有沒有後門」引全場大笑︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國國家主席習近平昨日（ 11 月 1 日）在南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）峰會後，與南韓總統李在明舉行會談，兩國領導人互贈禮物。習近平贈送李在明夫婦 2 部小米旗艦曲面手機及文房四寶，李在明笑問手機的通訊是否安全，習近平幽默回應「你看看有沒有後門」，令在場人士大笑。這一幕被外界視為習近平在公開場合中少有的輕鬆一刻。Yahoo新聞 ・ 1 天前
國家級幽默！習近平贈李在明小米機：你看看有無後門？
中國國家主席習近平與南韓總統李在 1 日在韓國出席 APEC 峰會期間舉行了雙邊會晤。習近平贈送小米手機給李在明時稱「看看有沒有後門」，讓李在明忍不住大笑，展現難得輕鬆幽默的一面。 會談開始前，兩國領導人互贈禮物，習近平主席送給李在明總統夫婦兩部小米旗艦曲面螢幕手機和文房四寶。鉅亨網 ・ 3 小時前