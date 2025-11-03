江嘉敏離巢TVB狀態大勇 露深邃事業線驚艷網民被激讚靚過拍《金式森林》

江嘉敏離巢TVB狀態大勇 露深邃事業線驚艷網民被激讚比拍《金式森林》時靚

江嘉敏（Kaman）今年2月約滿離巢TVB，回復自由身，不過觀眾仍能於近日熱播劇集《金式森林》欣賞到江嘉敏嘅演繹，另外江嘉敏透露印象中於TVB嘅劇集存貨仍有4套劇未播，包括《非常檢控觀》、《無份之罪》及《香港重案》等等。有網民指江嘉敏喺《金式森林》中嘅身形較肥，佢就直言當時拍攝嘅身形確實與現在唔同。日前，江嘉敏為鑽飾店開幕擔任剪綵嘉賓，狀態大勇。

日前，有網民於社交平台上分享江嘉敏出席活動嘅片段，從影片中看到，江嘉敏展露出甜美燦爛笑容，不時向鏡頭比出心心手勢。當日，江嘉敏身穿一件無肩帶白色晚裝，設計簡約不失高級感，露出白皙纖細香肩和深邃事業線，展現出成熟女性嘅魅力。唔少網民被江嘉敏嘅絕美狀態驚艷到，大讚佢身材好及笑得好甜，又認為過去TVB嘅化妝和造型團隊有時會限制咗佢嘅潛力：「就咁睇仲靚過拍劇」、「得罪妝造了嗎，戲外好看太多了」、「有事業，内藏深度」、「比金式裡好看多了」、「一個字，靚」、「真係好靚」、「身材真的好好啊」、「戲外真的好美」等等。

《金式森林》劇照

《金式森林》劇照

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

