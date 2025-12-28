江旻憓上任議員後不再全職受聘於馬會 元旦日起轉為顧問｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】候任旅遊界立法會議員江旻憓即將於明年 1 月 1 日正式上任。江仍是馬會員工，正放無薪假。香港賽馬會對外事務部主管鄭琪今（28 日）向傳媒表示，江旻憓由元旦日將轉為馬會顧問、不再全職受聘，會協助馬會推動賽馬旅遊並提供相關意見。

江旻憓目前職銜為賽馬會對外事務經理，在立法會選舉期間正處於無薪假狀態。綜合傳媒報道，鄭琪出席共創明「Teen」計劃第三期畢業典禮後見記者時指，江旻憓由明年 1 月 1 日起將不再全職受聘於馬會，而是轉任馬會顧問。在新崗位上，她將繼續協助馬會推動賽馬旅遊，並提供相關專業意見。

江旻憓早前以 131 票勝出旅遊界功能界別選舉，惟坊間有聲音質疑其在旅遊業界的資歷尚淺。鄭琪說，江旻憓任職馬會期間曾與旅遊業界及文體旅局聯絡溝通，認為她掌握相關知識，亦有多方面經驗。