江旻憓出戰立法會旅遊界放棄加拿大護照︱鮑威爾警告經濟「兩極化」｜黃淑蔓疑被非禮欲求救卻不獲理睬｜11 月 3 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 11 月 3 日（週一）。受清勁至強風程度的東北季候風及雲帶影響，明日多雲有一兩陣雨，天氣稍涼；市區 21 至 23 度，新界再低一兩度，吹和緩至清勁東北風，初時離岸及高地間中吹強風。明日最高紫外線指數約 3 ，強度屬中等。展望星期三部分時間有陽光、早上稍涼；星期四及星期五大致多雲，風勢頗大。另外，颱風「海鷗」正向西移動，預料未來數日橫過南海中南部並移向越南中部一帶。

【今日重點新聞】

立法會選舉 2025｜江旻憓出戰旅遊界頻稱「為港爭光」 申棄加國護照 慌問記者「食咗飯未」｜Yahoo

廣告 廣告

【Yahoo 新聞】前港隊劍擊代表、巴黎奧運金牌得主江旻憓今日宣布參選旅遊界功能界別，稱已申請放棄加拿大護照，盼以運動精神「為港爭光」，暫未交代政綱。她在多名旅遊界人士陪同下見記者，強調要與業界「擦亮金招牌」。被問為何不選體演文出界，她未回應；面對傳媒追問時顯得緊張，只以「多謝」回應，並一度問記者「大家食咗飯未」。

江旻憓

基孔肯雅熱︱再增本地個案 多於個案曾到訪相同地方 包括葵涌廣場、青衣曉峰園、上環信德中心︱Yahoo

【Yahoo 新聞／Yahoo 健康】本港新增 1 宗本地感染，患者為 45 歲男士、無外遊史，曾到上環及曉峰園，累計本地個案增至 3 宗。當局指其行蹤與部分輸入個案重疊，會設熱線及健康站、安排醫護評估與抽血，並加強社區宣傳，初步與鳳德邨群組無流行病學關聯。

葵涌廣場

快運空姐疑遭撞跌 港女大鬧越南機場 往港航班延誤近個半鐘 網民讚機組人員保持專業｜Yahoo

【Yahoo 新聞】Threads 流傳片段指一對情侶在峴港機場及機上爭吵，女方稱遭男方出拳及「召妓」。登機後再起爭執，機組人員介入時一名空姐疑被撞跌。香港快運回覆稱涉事兩人其後被請離機，UO559 航班延誤約 1 小時 25 分鐘，晚上 10 時 50 分抵港，並強調以乘客與機組安全為先。

【今日重點財經新聞】

年輕人失業衝擊快餐業 鮍威爾警告經濟「兩極化」

【Yahoo 財經】聯儲局主席鮑威爾指美國經濟增長不均，高收入者支出續強，低至中收入層壓力漸增。Chipotle 指年輕及低收入顧客光顧減少，股價應聲受壓；數據顯示 20 至 24 歲失業率上升。分析稱人工智能帶動的資本開支與股市效應未能普惠，企業凍結招聘與裁員信號增多。

全港首個港鐵通風樓上蓋項目 油塘柏景峰樓書寫明鐵路設施會引塵埃同氣味？

【易發睇樓團】油塘新盤「柏景峰」上載樓書，共 3 座、 748 伙，關鍵日期 2027 年 6 月 30 日。項目建於現存鐵路設施通風樓上蓋，樓書指相關風扇日常運作或產生聲響、氣流並引發塵埃及氣味；設於天台層的空調室外機運作或帶來聲響、熱力及振動，發展商提供減音窗以緩解部分噪音。

新居屋｜觀塘安楹苑驚現「流白華」「壁癌」 驗樓師：地台養滿咗水

【BossMind】安楹苑有單位被驗出廚房地台出現「流白華」及牆身滲水；另有個案指浴室近天花牆身見銹水跡，客廳地台不平與燈座問題並存。驗樓師建議向管理處跟進維修，指「流白華」或與地台積水、裂縫有關。屋苑屬「居屋 2023」，單位實用面積約 282 至 478 方呎。

【今日重點娛樂新聞】

黃淑蔓行商場疑被非禮欲求救卻不獲理睬 撰文大感無助：各位女生行街嘅時候要小心

【Yahoo 娛樂圈】歌手黃淑蔓（ Feanna ）自述於尖沙咀商場被陌生男子撞碰並懷疑遭非禮，當場以目光求助未獲理睬。她其後在 Threads 提醒女生外出注意安全，又指收悉不少網民回報遇到相似男子的經歷，現已情緒平復並感謝關心。

黃淑蔓

阮小儀現身 903 新節目做嘉賓 森美感激︰有你才能穩定我哋軍心

【Yahoo 娛樂圈】阮小儀早前離開商台，《早霸王》結束後，森美與新拍檔開播《Bad Girl 大過佬》。阮小儀今日以嘉賓「回歸」，笑言改變作息感覺不同，並為森美打氣。森美指在過渡期盼設定環節讓小儀現身，助聽眾適應。

黎姿驚喜現身 TVB 與張柏芝激罕同框 網民大讚女神光環絲毫不減

【Yahoo 娛樂圈】黎姿（馬黎珈而）現身 TVB 探班張柏芝錄影《一路繁花 2》，並以花束打氣；張柏芝興奮擁抱稱其為多年老友。黎姿其後於社交平台發文支持，網民讚兩人同框「女神光環」依舊。