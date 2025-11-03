江旻憓參選旅遊界︱信和、美麗華、旅議會等代表撐場 霍啟剛傳訊總監任傳媒聯絡︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】巴黎奧運女子個人重劍金牌得主、有「微笑劍后」之稱的江旻憓今日（ 3 日）下午正式報名參選立法會，競逐旅遊界功能界別議席。江旻憓會見記者時聲勢浩大，出席撐場包括多位商界及旅遊界重量級人士。

江旻憓與 8 名人士一同見記者，當中包括恒基兆業旗下美麗華集團首席營運總裁陳宗彝，還有嘉里建設主席、行政總裁兼執董郭孔華，同場又有信和主席黃永光、旅議會主席譚光舜等人。江旻憓更以「前輩」形容他們，感謝百忙之中出席，表示期待與業界一同擦亮香港旅遊招牌，呈現出香港最好的一面。

值得留意的是，雖然江旻憓競選辦公室的傳媒聯絡人為劉凝，她亦是霍啟剛辦公室傳訊總監。

多位商界重量級人士現身支持

江旻憓在記者面前與多位站台人士逐一握手。

「體育精神適用於所有界別」

談到與旅遊界的關係，江旻憓表示，退役後踏出舒適圈，體會到「體育精神適用於所有界別」。她說，過往代表香港出外比賽時，世界各地的人都會問她「Where are you from」，而她總會藉機推介香港，未來希望繼續吸引更多旅客到訪。

她表示已申請放棄加拿大護照，認為以旅客視角看香港，更能發現城市的美好，故希望從旅遊界出發，為業界發聲。

江旻憓的對手為觀塘區議員兼旅行社經營者馬軼超，而現任旅遊界議員姚柏良則轉戰選委界。