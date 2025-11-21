江旻憓參選立法會月初暫停職務 馬會招聘對外事務助理經理專責社區關係｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】巴黎奧運重劍金牌得主江旻憓早前從香港賽馬會暫停對外事務助理經理職務，參與立法會旅遊界功能界別選舉，與另一名候選人，觀塘區議員馬軼超角逐。《Yahoo 新聞》發現，馬會官網的求職頁面在周二（18 日）刊登告示，表示公司事務（Corporate Affairs）部門聘請對外事務助理經理（Assistant External Affairs Manager）。《Yahoo 新聞》已經就事件向馬會查詢，正待回覆。

要求與社區持份者聯繫 最少 3 至 6 年經驗

根據馬會的告示，職位申請人將會成為對外事務助理經理，負責社區關係。工作要求包括制定策略，與社區持份者，包括政府官員、行會成員、立法會議員、區議員、政黨成員，社區人士等建立有效可靠的關係網絡；協助舉辦與社區持份者聯繫的活動；協助處理和監督贊助申請；為馬會資深職員提供與社區持份者建立關係的各項建議等。

馬會要求職位申請人持有公共行政、傳播、公共關係、商業研究等相關學科的大學學位，並且有至少 3 至 6 年企業傳播、對外關係、政府關係、公共關係、社區參與、媒體管理，或新聞、非政府組織相關工作經驗，如果與區議員或特區政府有豐富溝通經驗者將獲優先考慮。

馬會在 11 月 18 日刊登告示，招聘對外事務助理經理。（馬會網站截圖）

江旻憓去年 8 月入職

江旻憓在去年 8 月 11 日起擔任馬會對外事務助理經理。馬會公司事務執行總監譚志源當時表示，江旻憓將參與不同工作範疇，協助推行一系列項目，涵蓋社會公益、青年事務及體育發展等，同時兼顧公司事務執行總監與各界持份者聯繫的工作。譚志源並稱，江旻憓「被馬會的宗旨與核心價值吸引」，又指她「渴望貢獻社會」。而在江旻憓入職首日，她就前往機場為「共創明 Teen」計劃的杭州學習團帶隊。

向選舉主任闡述曾參與「賽馬旅遊」項目

江旻憓擁有加拿大居留權，按規例不能報名參與地方界別以及選舉委員會界別選舉，旅遊界是少數容許外國居留權人士參選的功能界別之一。江旻憓宣布參選後，外界質疑她跟旅遊業的關係，她並且被選舉主任要求闡述與業界關係。江旻憓之後回覆選舉主任，指她在任職馬會期間，曾經參與「賽馬旅遊生態圈」項目；而「賽馬旅遊生態圈」獲納入為《香港旅遊業發展藍圖 2.0》核心戰略，她並在任職期間「成功將沙田馬場打造成為亞洲頂級體育旅遊綜合體」，並於馬會積極推動「賽事經濟 + 鄉村旅遊」模式。

