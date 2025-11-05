江旻憓參選｜旅議會主席：遊客喜賽馬旅遊 文化體育元素都幫到業界 讚江形象正面｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】巴黎奧運女子個人重劍金牌得主、現職馬會對外事務助理經理的江旻憓周一（3 日）報名角逐立法會旅遊界功能界別，將會對撼遊學教育有限公司董事總經理、觀塘區議員馬軼超。江旻憓報名當日獲信和集團主席黃永光、旅遊業議會主席譚光舜等人站台支持，譚光舜今早（5 日）就在電台節目形容，江旻憓形象正面，知名度高，又指「旅遊界很需要文化體育（元素）」，而且馬會亦協助推動「賽馬旅遊」，江的角色可以對外唱好香港旅遊業，值得支持。

稱「文化體育旅遊」串連因此「順理成章」

譚光舜在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，江旻憓在體育界別的成績已經有目共睹，現時政府和社會亦將「文化、體育、旅遊」三者一同穿連，做了不少工作，「她作為一個在體育有成就的人士，她現在去做文化，做旅遊，我覺得其實是一個順理成章的事。」

譚光舜之後隨即被追問，現時江旻憓是要參選旅遊界，譚就回應指旅遊業界同樣需要文化體育：「現在的旅客是很有要求」，又指現時很多遊客都喜歡「賽馬旅遊」，文化和體育範疇都能夠幫到旅遊業，江旻憓可以好好運用她的背景為旅遊業宣傳。被問到如何令到選舉主任信納江跟旅遊界有聯繫，譚就回應「呢個要靠佢自己努力」。至於另一名參選人馬軼超的背景，譚就表示對方從事了旅遊業界都有一段不短時間，經驗相對豐富，關注業界，「兩位（參選人）都應該值得支持。」

旅發局聯同馬會推廣賽馬旅遊

根據《立法會條例》，在功能界別獲提名者須為該界別登記選民，或獲該界別選舉主任信納「與該功能界別有密切聯繫」。江旻憓並非旅遊界登記選民，因此她須獲選舉主任信納與業界有聯繫。《明報》「聞風筆動」專欄今日就引述知情政界人士說，江旻憓在馬會工作，而政府制定的《香港旅遊業發展藍圖 2.0 》附件 3 就提到，「旅發局會聯同香港賽馬會進一步推廣賽馬旅遊」，足見政府確認「賽馬旅遊」，雖然江因參選暫時停職，但她仍然跟旅遊界有「密切聯繫」。根據憲報公告，旅遊界選舉主任是旅遊事務助理專員陳子琪。

部份旅行社短線團行程稍作調整 配合投票時間

另外，譚光舜指旅遊業議會作為業界商會，有盡責任呼籲業界積極配合和宣傳立法會選舉，提醒員工和顧客要在 12 月 7 日投票。譚又透露，有旅行社甚至會呼籲顧客可考慮選舉日因素，將出發或完成行程日期稍作調動，部份短線團更可能出現「投完先出發」，或者「（下午）5、6 點就回程」，就可以配合到投票時間。譚光舜表示，業界對這些安排都正面和積極，部份客人亦都接受，譚並強調會徵求顧客同意。