江旻憓就任議員同日起轉職馬會顧問 協助推動賽馬旅遊

江旻憓明年就任立法會議員。(資料圖片／林俊源攝)

新一屆議會任期明年元旦起開始，本身是香港賽馬會對外事務經理的候任旅遊界立法會議員、巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓，屆時會轉為馬會顧問、不再全職受聘，協助推動賽馬旅遊並提供相關意見。

江旻憓不再擔任馬會全職員工

政府今日舉行共創明「Teen」計劃第三期畢業典禮，正在馬會放無薪假的江旻憓，亦有以「星級導師」身份出席活動，惟沒有接受傳媒訪問。馬會對外事務部主管鄭琪出席同一活動後表示，由於全職議員的時間有限，江旻憓明年會轉為馬會顧問，不再擔任全職員工，其新崗位會協助推動賽馬旅遊並提供相關意見。

對於外界質疑江旻憓旅遊經驗不足，作為她上司的鄭琪指，馬會協助政府推動《香港旅遊業發展藍圖2.0》的賽馬旅遊，江旻憓任職期間有參與相關工作，包括與旅遊業界及文化體育及旅遊局有很多聯絡，認為對方已掌握一些知識和多方面經驗。鄭琪相信，江旻憓作為議員可在多方面及新崗位貢獻社會，期望她能繼續與旅遊業界保持聯絡。

