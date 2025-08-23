江欣燕屢傳健康出問題 宣傳《俠醫》突中途離場 發福身形惹關注

現年58歲的藝人江欣燕（欣欣）早前傳出健康出現問題，她承認經醫生診斷後證實患上甲狀腺亢進症，需長時間服藥來控制病情。雖然身體狀況出現警號，但江欣燕在注重健康之餘，仍繼續積極工作，昨日（8月22日）更盛裝出席《俠醫》宣傳活動，更與「大姑」程可為結伴走紅地毯，當時看似精神不俗，惟其後站台時出現臉容扭曲、不停碎碎唸的情況，不久即在程可為及工作人員陪同下中途離場，走到台下休息。

江欣燕盛裝出席《俠醫》宣傳活動，但上台時疑不適需提早下台，休息後再接受訪問。

江欣燕下台後脫下高踭鞋休息，其後回復正常狀態。（小紅書圖片）

江欣燕穿着紅色低胸連身裙出席活動，並且梳了古典風格的波浪髮型，更配戴了耳環、頸鏈等首飾，明顯經過悉心打扮。她下台後脫下高踭鞋，甚至赤腳在場內走動，其後回復精神可以受訪。

江欣燕身形明顯發福，網民關注她是否受健康情況影響，寄語她多作休息。（小紅書圖片）

從現場可見，江欣燕說話時表情仍有點僵硬，她表示因穿上6吋高踭鞋，加上天氣炎熱及未有吃東西，所以有點頭暈，強調「唔係大病，唔使擔心」。她稱自己一向注重健康，「因為我覺得健康比錢更加珍貴啊，尤其我而家年紀唔輕啦」，她自稱年輕時「好捱得，係過份捱得」，更自爆40年前曾在片場暈倒，自知現時身體狀況大不如前，一定會量力而為。

江欣燕盛裝出席《俠醫》宣傳活動，最初穿上6吋高踭鞋與程可為一同走紅地毯進場。（小紅書影片截圖）

網民看到江欣燕的身形明顯發福，都憂心其健康情況，認為炎熱天氣下出席活動會很辛苦，寄語她多作休息。