江欣燕面容扭曲出席宣傳活動 網民極擔心其健康狀況 曾患甲抗自爆已停藥
江欣燕早前傳出健康出問題，及後佢承認患上甲狀腺亢進症，需要長期食藥以控制病情。江欣燕仍積極工作，包括參加賀歲大戲《粵劇特朗普4.0》記者會；江欣燕於賀歲檔中飾演日本首相高市早苗「街市早苗」，郭啟輝則飾演烏克蘭總統澤連斯基。於劇中有出浴戲嘅江欣燕笑指唔想界人發現佢係真正嘅玉女，表示自己冇底線，粵劇、舞台劇、電視台都唔會去得太遠。
江欣燕當日身形暴脹，加上由於佢拉高眼眉扮演「街市早苗」，令其面容扭曲。對此，網民極擔心佢嘅健康狀況。江欣燕就否認體能出問題，表示其實自己都唔係真係有好大嘅病，最擔心係天氣突然間轉冷，好驚失聲；另外，江欣燕指已經冇食藥，因為甲抗唔係好嚴重嘅嘢，好多人都試過係會好得返，調理返就會冇事。
