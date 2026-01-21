江玉歡話，暫時仲未有新任議員嘅言論值得佢抬頭。(資料圖片／鍾式明攝)

江玉歡卸任立法會議員之後有新崗位，擔任商台節目《又係時候同一天講再見》嘅主持。佢喺節目中分享而家多咗搭巴士同港鐵，亦落地行多咗，感覺自己好似落咗凡間。

江玉歡留意到不時有市民話議員離地，佢話呢幾個星期卸任之後，成日搭港鐵去金鐘海富中心返工，隔住條天橋望過去立法會同政府總部，有一種特別嘅感覺，開始明白點解有時政府或者議員會同市民有啲距離。佢回想做議員嗰陣有司機車出車入，好少行過去橋嘅另一邊，望吓市民做緊啲咩。佢認同官員、議員諗嘢可以貼地一啲，例如新一屆議員可以多啲走過條橋，了解市民所需。

廣告 廣告

由立法會議員搖身一變成為電台節目主持，江玉歡話感覺幾唔同。擔任議員嗰陣啲議題「煮到嚟就食」。至於做電台節目主持，就要自行調校目光，搵一搵市民關心嘅議題。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1005385/江玉歡卸任議員後多了乘巴士-感覺-落咗凡間-ray-online?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral