江美儀《名媛望族》英文對白太洗腦，要成為2026首批Threads流量密碼？「三太」回應：係你哋比面！

Threads潮流日新月異，早前才流行廿四味Brain在形容美食時的用語「都dope」，現在又來把TVB經典劇集《名媛望族》江美儀與劉松仁的火藥味對白。當中，江美儀飾演的三太，「I don’t give a damn, I’ll shout as I please!」、「As if I care!」，成為Threads大熱用語，更有脆友貼心地弄了貼圖Stickers，是要將對白推到變2026年的Threads潮語嗎？

《名媛望族》劇照

Threads潮流非常多元化，近日就將在2012年的TVB劇集《名媛望族》翻紅，有脆友分享劇中一段江美儀與劉松仁，為了楊茜堯而爭吵的一段片段。兩位好戲之人對戲令氣氛相當緊湊，令觀眾看到咬牙切齒，更開始模仿，相當洗腦。影片畫面更成為新生代的Memes，每句都可以拿出來做圖：「大姐書香世代，二姐前清格格，我阿爸係銀行家。」

《名媛望族》劇照

《名媛望族》劇照

《名媛望族》劇照

隨後的英文對白亦很精彩，成為脆友們的模仿對白，「造星2」季軍李禹燊Oscar亦非常用心地分析選用「As if I care」而不是用「I don’t care」背後的想法原因，亦吸引到江美儀本人留言回應：「多謝你嘅分析呀👏」。

鍾卓萬：「Don’t shout at me」

三太：「I don’t give a damn, I’ll shout as I please!」

鍾卓萬：「Really too much!」

三太：「As if I care!」

名媛望族、江美儀、「我阿爸係銀行家」、「As if I care」也許成為了近日Threads的流量密碼，令「三太」江美儀都忍不住在Threads上開始回應脆友對「三太」的熱愛，並回應「哎呀，邊度係呢？係你哋比面！😘」

Threads圖片

Threads圖片

Threads圖片

Threads圖片

Threads圖片

《名媛望族》江美儀「我阿爸係銀行家」片段Threads掀熱話，三太戲裡戲外也是一位保養得宜的「江美人」

