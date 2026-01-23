專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
江美儀《名媛望族》英文對白太洗腦，要成為2026首批Threads流量密碼？「三太」回應：係你哋比面！
Threads潮流日新月異，早前才流行廿四味Brain在形容美食時的用語「都dope」，現在又來把TVB經典劇集《名媛望族》江美儀與劉松仁的火藥味對白。當中，江美儀飾演的三太，「I don’t give a damn, I’ll shout as I please!」、「As if I care!」，成為Threads大熱用語，更有脆友貼心地弄了貼圖Stickers，是要將對白推到變2026年的Threads潮語嗎？
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
Threads潮流非常多元化，近日就將在2012年的TVB劇集《名媛望族》翻紅，有脆友分享劇中一段江美儀與劉松仁，為了楊茜堯而爭吵的一段片段。兩位好戲之人對戲令氣氛相當緊湊，令觀眾看到咬牙切齒，更開始模仿，相當洗腦。影片畫面更成為新生代的Memes，每句都可以拿出來做圖：「大姐書香世代，二姐前清格格，我阿爸係銀行家。」
隨後的英文對白亦很精彩，成為脆友們的模仿對白，「造星2」季軍李禹燊Oscar亦非常用心地分析選用「As if I care」而不是用「I don’t care」背後的想法原因，亦吸引到江美儀本人留言回應：「多謝你嘅分析呀👏」。
鍾卓萬：「Don’t shout at me」
三太：「I don’t give a damn, I’ll shout as I please!」
鍾卓萬：「Really too much!」
三太：「As if I care!」
名媛望族、江美儀、「我阿爸係銀行家」、「As if I care」也許成為了近日Threads的流量密碼，令「三太」江美儀都忍不住在Threads上開始回應脆友對「三太」的熱愛，並回應「哎呀，邊度係呢？係你哋比面！😘」
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
《被出軌的人》TVB首部AI愛情短劇，兩性議題尺度大！大婆正印金句連發：你先係自己碼頭！
Rosé BLACKPINK演唱會後被捕獲現身東京Donki！5款超人氣Donki隱藏好物，藥妝美妝零食推薦
其他人也在看
《名媛望族》江美儀「我阿爸係銀行家」片段Threads掀熱話，三太戲裡戲外也是一位保養得宜的「江美人」
《名媛望族》在Threads上引起熱話，一段由「三太」江美儀演繹的片段對白非常洗腦：「成個腦都係，大姐書香世代，二姐前清格格，我阿爸係銀行家。」更有脆友留言指，《名媛望族》是繼《家好月圓》、《宮心計》之後成為Gen Z熱捧劇集。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
名媛望族劇情再引爆全城熱話 江美儀英文對白爆紅 與網民幽默互動：I go to school by bus
TVB劇集《名媛望族》於深夜時份重播，當年呢套劇集有唔少經典場景引起迴響，包括劉松仁與楊茜堯咬唇激戰、王浩信被劉松仁連環掌摑，以及江美儀以黑絲及性感內衣挑逗劉松仁等等。近日劇集重播，再次引爆全城熱話。其中一幕江美儀與劉松仁嘅爆發戲份於網絡上洗板，引起廣泛討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
寒流襲港！UNIQLO HEATTECH保暖衣終極隱藏攻略：HEATTECH都會過期嗎？附正確穿法與清洗技巧
隨著寒流來襲，香港氣溫大幅下降。寒意逼人，HEATTECH保暖衣絕對是抵禦寒冷的必備品，其中UNIQLO的HEATTECH系列更是許多港人冬季的首選。然而，HEATTECH保暖衣原來也有「使用壽命」，到底應該如何正確挑選、穿搭及保養才能在寒冬中發揮最佳效果？以下將全面解析HEATTECH保暖衣的秘密，助大家迎戰寒流！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
實試益力多全新「青提味」！全港首發 原產地非香港？一文睇清價錢+供應地點
益力多新口味｜益力多出新口味了！日本國民乳酸飲品品牌益力多，多年來以紅色包裝深入大家記憶當中，在香港亦只有一款口味，最多都只是推出了低糖高纖款式。但近日品牌宣佈即將迎來全新口味，就是酸甜開胃的青提子味，Yahoo小編立即前往購買實試，更發現原來這款全新口味並非香港製造！Yahoo Food ・ 3 小時前
「四葉草手勢」影相Pose大流行！隱藏「愛心打卡法」新生代超愛兼吸好運，還在畀心心、反V Yeah就過時了
影相不要再只「畀Yeah」、「畀心」，最近超紅的「四葉草手勢打卡法」在各大社交平台到處都見到，超可愛又帶好運！找三位好友齊齊影，每個人先做出「I Love You」手勢🤟🏻（伸出拇指、食指同尾指）。當四個人的食指於中間合在一齊，就會連成一片四葉草形狀，還隱藏了四個愛心！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
胡杏兒同老公甜蜜放閃撐枱腳！熱捧尖沙咀雲南過橋米線新貴「銀米」大讚好食夠晒熱
胡杏兒近年雖然長駐大陸拍劇搵真銀，但一有假期就會回港陪老公，實行孖住老公撐枱腳夠晒Sweet！日前胡杏兒在其個人社交平台Instagram發帖文表示與老公一齊拍住拖食雲南米線，更大讚係最近食過最好食的米線，夠晒熱！想知道邊間雲南米線咁吸引胡杏兒回港捧場？就要看看Yahoo Food以下的內文介紹！Yahoo Food ・ 1 天前
51歲林志玲現身深圳「人群中回眸」超美！ 網友驚呼：真人比電視美十倍
近日，林志玲在深圳出席品牌活動，以亮眼的外貌再度引發討論。有網友在社群平台分享照片，大讚她氣質突出、「真人比電 […]姊妹淘 ・ 8 小時前
UNIQLO:C超好著「神級棉褲」日本官網大推！棉褲有褲骨無褲骨兩版本，可自由束腳褲
想要一條舒適到像居家服，但出門穿又有型的褲子嗎？UNIQLO:C系列棉褲，近期在日本官網和社群上收獲不少好評，被許多網友稱為「神級棉褲」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
BLACKPINK演唱會周六開鑼 台灣粉絲專程來港買周邊商品 學者冀增配套推動演唱會經濟(謝欣桐報道)
【Now新聞台】人氣南韓女團周六起一連三日在啟德體育園舉行巡迴演唱會，有買不到門票的台灣歌迷特意來港買周邊商品，順道旅遊。有學者認為要提供交通及景點的一條龍配套，才有助擴大演唱會經濟。 人氣南韓女團BLACKPINK演唱會的官方周邊商品，包括香港限定的T恤、襟章等已提早開售，演唱會舉行前夕，在啟德零售館的快閃店外，不少粉絲排隊買心頭好，有台灣旅客買不到演唱會門票，都特意來港買周邊兼旅遊3天。台灣旅客王小姐：「喜歡Rosé，喜歡Rosé的周邊，我們想買徽章，大概一千港幣。(為甚麼特地來香港？)就是為了Rosé，有些東西只有香港有。會去中環，維多利亞港那邊。」不少內地粉絲亦提早一天到港。深圳旅客陳小姐：「把時間安排的充分一點，晚上還可以在香港周邊逛逛，大概就兩、三天，明、後天估計還要去黃大仙吧，預算的話就5000港幣。」潮汕旅客蔡小姐：「待兩天，就過來看演唱會，順便逛逛，就去旺角那邊買買東西，回深圳那邊住，然後過來，為甚麼不在香港過夜，就是沒有訂到一些特別合適的。」主辦單位亦在演唱會期間加開多三個售賣點，方便觀眾購買周邊商品。有經濟學者認為本港的盛事及演唱會經濟發展勢頭良好，可吸引東南亞的now.com 新聞 ・ 2 小時前
南丫海難死因裁決｜遺屬梁淑玲認庭上拍檯：「不切實際」說法侮辱 把關責任未明 絕對劃唔到句號｜Yahoo
2012 年南丫海難造成 39 人死亡，死因裁判官周慧珠在周三、四（21、22 日）連續兩日交代裁決，指家屬要求海事處隔年檢船時核對圖則確保結構與原本設計相符，忽視了當中耗費時間，屬於「不可行」（impractical）和「不切實際」（unrealistic），死難者家屬梁淑玲聞言拍檯，與眾人集體離庭。梁淑玲跟另一位死難者家屬徐志盛，以及在海難中生還的趙炳全今日（23 日）接受電台節目訪問，梁淑玲表示，「不切實際」的說法是對出席了 44 場死因聆訊人士的侮辱，她並指普通市民不會知道海事處人員的日常工作負擔有多重，「但係咪你哋嘅 workload 爆咗，就可以代表大家的安全就可以放在次等呢？」徐志盛就表示，即使現時已頒下死因裁決，但他仍然認為事件未完，「好難總結」；趙炳全則表示，現時仍然有很多問題「解答唔到。」Yahoo新聞 ・ 8 小時前
法國總統馬克龍變時尚icon？同款Henry Jillien太陽眼鏡，「最強帶貨」令品牌股價急升
法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）因為眼疫而經常佩戴太陽眼鏡，近日出席瑞士達沃斯世界經濟論壇時，所佩戴的藍色太陽眼鏡，意外地成為焦點，更因而令眼鏡品牌股價急升，馬克龍的「帶貨力」相當強勁。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
BLACKPINK香港演唱會2026丨特別交通安排、巴士加開特別路線 即睇啟德體育園入場安排、交通
BLACKPINK《DEADLINE》香港站即將於1月24至26日在啟德體育園主場館舉行，園方公布節目入場流程及入場須知，而港鐵及巴士亦會在離場時段加強服務。粉絲入場前要先做好準備，看清入場流程、交通安排、啟德體育園違禁物品等詳情！Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
私人住宅裝修鑿穿浴室地台樓板 下層天花穿窿可對望 屋宇署：要求即時停工
日出康城一個單位的業主2023年裝修期間涉擅自拆除部分主力牆，震驚全港，近日再有涉及裝修鑿穿事件出現。屋宇署今日在社交平台發文及上載兩張照片表示，早前有一個私人住宅單位在裝修期間，鑿穿了浴室的地台樓板，影響下層單位，照片可見廁所天花被鑿至穿窿，鋼筋鏽跡斑斑，和樓上可對望。屋宇署即時派員視察後，發現單位地台的樓板被鑿穿，幸整體樓宇結構沒有明顯危險。am730 ・ 1 天前
袁彩雲晒50歲慶生照完美示範「優雅地老去」 去年曾自爆已離婚？
袁彩雲1996年透過參加香港小姐競選勇奪季軍而入行，及後，被安排加入處境劇《真情》及經典劇《封神榜》。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
60歲「小龍女」李若彤低調現身！素顏看張學友演唱會 網驚豔讚：像40歲
近日，張學友在香港紅磡體育館舉辦「60+巡迴演唱會」最終場，台下觀眾席中，有粉絲意外認出一名熟悉身影，正是曾在《神雕俠侶》中飾演「小龍女」的李若彤。她當天穿著藍色毛衣、幾乎素顏現身，60歲的外貌狀態很快在網路上引發討論。姊妹淘 ・ 7 小時前
赴日旅遊注意！日本超商公告「禁止外國人說這句」，網友傻眼：台灣人常說
近日，來自日本超商１則禁止外國顧客說「這個」（これ／Kore）的公告在台灣Dcard引起熱議。該公告要求外國顧客以「我想要點肉包」（肉まんください／Nikuman kudasai）的方式點餐，並畫了一食尚玩家 ・ 7 小時前
8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻
講到辦公室文化，散水餅幾乎已經成為香港職場的指定動作，但並不是每一件散水餅都令人感動，反而有些選擇會令同事收到時「懷疑人生」。早前就有網民以「見過最肉酸嘅散水餅係咩」為題在網上討論區發帖，留言一面倒抵死，更有人直言「比唔派仲深刻」，以下總結出網民心目中8大最差的散水「餅」。Yahoo Food ・ 12 小時前
李嘉誠大宅外傳異味 驚動警方消防到場 ! 真相係……
今日（22日）早上11時許，長和系創辦人李嘉誠深水灣大宅外傳出異味，大宅保安員一度懷疑有氣體洩漏，於是報案。28Hse.com ・ 1 天前
趙露思夜市擺攤賣蛋烘糕！一個只賣7元還附小禮物 客人激動讚：毫無明星架子
1月20日晚間，大陸女星趙露思被目擊出現在海南某夜市擺攤，販售四川常見的小吃「蛋烘糕」，每個售價只要人民幣7元（約台幣32元）。她親自動手製作，並親切與顧客互動，畫面曝光後引發網友討論。姊妹淘 ・ 6 小時前
大阪國中生恐怖絞殺小學生！ 堤防無梯推落波浪載沉載浮！
這年頭校園新聞怎麼老是讓人心塞？最近日本網上瘋傳幾段影片，畫面裡大阪一群國中少年對一個小學生下狠手，先是用手臂從後頭猛勒脖子，勒到小孩臉紅脖子粗，差點沒氣兒，接著還把他推進海裡，任由他在水裡掙扎。Japhub日本集合 ・ 1 天前