54歲江美儀「江美人」變「金髮美人」氣色狀態超好！養生保養方法推薦「蘋果黃芪水」，益氣生津保持紅潤血氣
江美儀（Elena Kong）在影視、主持界都相當有個人魅力，近期更換上一頭金色短髮，清爽俐落而且氣色超好，不敢相信原來她已經54歲，被譽為「江美人」真的是當之無愧。
憑《下流上車族》勇奪萬千星輝頒獎典禮最佳女主角的江美儀，人氣有增無減。她在高清鏡頭下，狀態、身形甚至是肌膚素質，看起來完全不像已經「入五」！也許女明星都有特強的「防腐能力」，江美儀就在小紅書大方分享凍齡秘訣，強調由內到外保養，簡單易做，連忙碌上班族都做到。
江美儀養生保養方法1. 飲食清淡 絕不碰茶及咖啡
江美儀透露，日常飲食最重要是「少油少鹽、多蔬果」，平日多以蒸煮方式進食，避免油炸及高糖食物。她更直言，絕對戒掉茶或咖啡，改每日早晚飲自製益氣生津飲「蘋果黃芪水」。這款養生飲能滋陰潤燥、補氣生津，喝完氣色紅潤，肌膚自然透亮。
「蘋果黃芪水」簡易做法
Step 1：蘋果洗淨去核切塊，黃芪、紅棗（去核）、麥冬、枸杞洗淨。
Step 2：將所有材料放入養生壺或鍋中，加適量清水。
Step 3：煮沸後轉小火煮 20-30 分鐘即可。
江美儀養生保養方法2. 每周做瑜伽 輕鬆keep住零贅肉
運動方面，江美儀每周至少做3至4次瑜伽或散步，強調低強度但持之以恆。她表示，瑜伽不只練線條，更能促進血液循環、減浮腫，讓身材保持纖細，身上完全無贅肉。
江美儀養生保養方法3. 護膚簡單 保濕＋早睡最重要
護膚程序同樣簡單，早晚潔面後塗高保濕精華及乳霜，再輕輕按摩至吸收。每周敷2次面膜，偶爾到美容院深層清潔。零毛孔秘訣其實是「不熬夜、不抽菸」，讓肌膚有足夠時間自我修復。
相關文章：@cosme面膜推薦Top3！2025年度@cosme香港美妝大賞排行榜揭曉：Quality 1st、INNISFREE「這款」上榜
江美儀養生保養方法4. 心態年輕 睡眠充足最養顏
50+歲的江美儀比30歲更有自信，她認為凍齡關鍵是保持好奇心及正面心態。多接觸新事物，如開直播帶貨、拍YouTube，都讓她覺得自己永遠年輕。每天保證7小時睡眠，睡前遠離手機藍光，氣色自然好。
歲月是朋友，不是敵人。只要由飲食、運動、護膚到心態四管齊下，堅持做足，每個女性都能像她一樣50+歲依然美麗並有好氣色！
