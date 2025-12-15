江翠北側晚上黑麻麻？房仲揭靜謐人居吸引力

▲江翠北側重劃區沿著環河道路劃分為AB、C、DEF、G等七個區塊，各區距離捷運站的遠近不一，形成不同的購屋考量。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 近期網路社群熱議板橋江翠北側重劃區「晚上黑麻麻」，質疑區域生活機能不足，儘管機能尚未完全到位，房價卻未見明顯鬆動。信義房屋江翠重劃店專案經理徐江賢指出，江翠北的價值並非來自「樓下就有便利商店」，而是「5至10分鐘可達舊市區商圈」的便利性，加上重劃區特有的寧靜氛圍與新式街廓，反而吸引特定購屋族群進場。

江翠北側重劃區沿著環河道路劃分為AB、C、DEF、G等七個區塊，各區距離捷運站的遠近不一，形成不同的購屋考量，但都能在10分鐘內步行連結舊市區商圈，兼顧安靜與便利。徐江賢表示，G區步行至捷運站約15分鐘，DEF區則在7至15分鐘內，ABC區雖然步行距離較遠，但有307與310等公車路線可銜接捷運板南線，整體交通仍具可行性。

徐江賢進一步說明，AB區擁有最多綠地與公園，仰賴中正路與板橋後站商圈，房價約落在6至7字頭，吸引重視生活品質的工程師與家庭客層，主要生活機能來自黃石市場、全聯與家樂福等，步行或騎車皆可輕鬆抵達。

C區以新海路為界，西側以在地自住客為主，房價6字頭；東側則擁河景優勢，吸引國泰與華固等品牌建案進駐，價位約75至85萬元，生活機能仰賴新埔市場與裕民街商圈，鄰近新埔捷運站，採買便利。

DEF區因鄰近江子翠捷運站，交通便利、機能成熟，E區新案單價已站上9字頭，為全區最高，生活機能主要來自江寧路市場與文化路商圈，沿線商店、藥局與早餐店林立，滿足日常所需。

G區則以璞園、新濠等建商推案為主，現均價約75至80萬元，兼具寧靜與便利，生活機能仰賴民治街與松柏街一帶，鄰近江翠國小與民治市場。

江翠北側重劃區的另一大亮點，是正在招商中的兩大商場建設。AB區的「信義嘉品」商場，規劃四層樓、15個店鋪，未來會進駐知名月子中心與超市；DEFG區則有「帝國花園廣場」，規劃1至2樓共5,000坪商場空間，現已完工並進入招商階段。徐江賢指出，這兩大商場將成為江翠北生活機能的最後拼圖，預計2至5年內陸續成形，屆時將大幅提升區域便利性與房價支撐力。

值得一提的是，江翠北的新興社區氛圍，也成為吸引買方的重要因素。多數住戶從預售階段便關注社區發展，透過網路社群建立連結，形成高度參與的社區文化，常舉辦萬聖節、市集等活動，甚至在垃圾清運、資源共享上跨社區合作，展現出與市區截然不同的人文凝聚力。區內屋齡最久僅約6.8年，街廓整齊、無電線桿並設有人行道，環境舒適；新建案多採現代建材與隔音設計，對重視生活品質、偏好安靜居住空間的買方而言，具高度吸引力。

徐江賢表示，相較於三重潤泰Citypark已站上11字頭，永和新案開價破百，板橋市區新屋動輒9字頭起跳，江翠北仍可見6至9字頭的價格帶，對於預算有限但又希望享有板南線交通與河岸生活品質的買方而言，是難得的進場機會。

近期市場上也出現不少換約預售屋釋出，部分物件因原屋主資金調度或受第七波信用管制影響而讓利出售。徐江賢指出，曾有E區預售案原價每坪52萬元，現以65萬元成交，短短兩年價差達500萬元。不過，他提醒，這類物件多需自備款達35%至50%，適合資金充裕、具長期置產規劃的買方。

