江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思

江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。

江若琳於個唱尾聲鳴謝環節激動落淚，多謝老公與父母之餘，感激粉絲多年不離不棄，又公開感謝林盛斌（Bob）和周慧敏，表示自己呢10年賺唔到錢，但就賺到好多朋友；另外，江若琳表示想多謝過往堅強嘅自己：「最後我想多謝自己，一個好堅強勇敢的我！能夠帶動我行到這一步，曾經跟自己講，只要留著一啖氣不放棄，就會有奇蹟，今晚就是有奇蹟發生。」江若琳演唱會廣受好評，不過有歌迷竟然錄到觀眾席內有位姐姐傾緊FaceTime：「今日遇到睇演唱會都要facetime係床既老公既菲律賓姐姐」，影片成功令江若琳現身，原來江若琳與該工人姐姐係識嘅，回覆：「唔好意思，係我媽工人姐姐」，唔少網民都話覺得好好笑。

