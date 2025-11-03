江蕙小巨蛋加場 實名制抽選卡友搶票時間曝

▲江蕙宣布於2026年2月20日（五）至2月25日（三）於台北小巨蛋連唱五場。票價、實名制抽選、卡友購票方式曝光。（圖／寬宏藝術提供）

[NOWnews今日新聞] 天后江蕙重返台北小巨蛋！繼《2025江蕙演唱會》好評如潮、場場座無虛席，讓許多歌迷紛紛敲碗加場。主辦單位寬宏藝術今（3）日宣布，《江蕙演唱會【無,有】安可場》將於2026年2月20日（五）至2月25日（三）於台北小巨蛋開唱，一共五場。票價共分6800元、5880元、4880元、3880元、2880元、1880元、800元；販售方式有「11月12日，12：00至23：59台新卡友優先購」、「11月13日起00：00至11月14日12：00實名制抽選」共2種，讓許多歌迷已經準備好信用卡準備開搶。

《江蕙演唱會【無,有】安可場》票價共分為6800元、5880元、4880元、3880元、2880元、1880元、800元，採「實名登記抽選制」，11月13日00：00至11月14日中午12：00開放登記，並於11月15日中午12：00公布中籤名單，中獎者須於2025年11月16日23：59前繳費完成，詳情購票資訊與實名制規定請洽寬宏售票系統（kham.com.tw）。

此外，台新卡友將可於2025年11月12日優先購買江蕙的演唱會門票，當天12：00至23：59使用台新銀行信用卡或簽帳金融卡（包含Richart簽帳金融卡），可以優先在系統上購票，不過僅限6800元、5880元、4880元票區，限區限量，每卡限購4張。

▲江蕙宣布在農曆過年期間在小巨蛋連唱5天。（圖／寬宏藝術提供）

《2025江蕙演唱會》在9月1日完美落幕，高規格且華麗的舞台設計、震撼的視覺呈現與細膩刻畫的情感詮釋，共23場凝聚淚水與歡笑的演出，帶大家一同感受江蕙再次與音樂連結後，所傳遞的正向能量。如今，這份感動將在2026年全新延續，二姐江蕙表示，這次的「安可場」對自己而言，意義非凡，這是她首次在農曆春節開唱，能夠和歌迷一起過年，一起唱歌，是非常特別也很幸福的事。

對於再加演五場，二姐江蕙開心表示：「沒想到會有加場的機會，想說場地應該沒有檔期了，所以很早就安排過年要出國的行程，現在加場確認，有很多事情要準備，會再調整原本的規劃。」此次演唱會恰逢農曆春節，二姐江蕙也分享，可能會提前與家人圍爐，其中也會選擇一天跟家人朋友去走走，放鬆後充飽電，站上台唱歌給大家聽！

《江蕙演唱會 【無,有】 安可場演唱會》資訊

演唱會地點：台北小巨蛋(臺北市松山區南京東路4段2號)

演出時間：

2026／2／20（五）18：30 （大年初四）

2026／2／21（六）18：30 （大年初五）

2026／2／22（日）18：30 （大年初六）

2026／2／24（二）19：30

2026／2／25（三）19：30

票價：6800元、5880元、4880元、3880元、2880元、1880元、800元

主辦單位：寬宏藝術經紀股份有限公司

