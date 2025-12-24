江西省九江市彭澤縣一名幼稚園校長周二（23日）駕車接載兒童回家時，連人帶車墮入池塘，造成校長等車內8人死亡。 (網上圖片)

江西省九江市彭澤縣一名幼稚園校長周二（23日）駕車接載兒童回家時，連人帶車墮入池塘，造成校長等車內8人死亡。

彭澤縣公安局通報，事發於定山鎮響水村鄉村道路，昨日下午4時左右發生車輛落水事故。調查後發現，一名49歲女子駕車行駛至事發路段時墮入路邊池塘，造成包括這名女子在內車上共8人死亡，事故調查、善後處置等工作仍在進行。

村民透露，墮塘車輛即日打撈上岸，出事私家車平時由羅姓校長駕駛，當日她送多名兒童回家，由東向西行駛經池塘時發生意外。彭澤縣人民醫院急診處值班人員透露，遇難兒童已被送往殯儀館。

廣告 廣告

當地一名村民告訴記者，涉事幼稚園是一家私立幼稚園，他朋友4歲的孩子在此次事故中不幸遇難。據了解，有附近村民看到水面冒泡，欄桿損毀報警。事故車是一輛7座SUV，平時主要負責接送孩子。事發地是一處池塘且是下坡路段，其推測是雨天路滑，車輛轉彎時失控。



原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/江西幼稚園校長載學童回家-連人帶車墮池塘釀8死/630885?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral