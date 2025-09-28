江門市加強滅蚊 防範基孔肯雅熱疫情

【on.cc東網專訊】因應基孔肯雅熱等蚊媒疫情，廣東江門市委常委會上周六（27日）召開擴大會議，強調要把加大滅蚊作為當前最重要的政治任務，要爭分奪秒、全面動員、全社會參與，不惜一切代價滅蚊，確保在十一長假前能有效控制疫情。

江門市已於本月19日啟動突發公共衞生時間Ⅲ級響應，市委常委會在擴大會議上要求全市各級黨組織以前所未有的壓倒性態勢滅殺成蚊、徹底清除蚊卵，切實把疫情防控作為當前全市壓倒一切的工作，全面動員開展為期一周的愛國衞生集中專項行動，形成全社會參與滅殺毒蚊的浩大聲勢。

另一邊廂，內媒周日（28日）指江門新會區一名基孔肯雅熱患者上周一（22日）住院治療期間，拒不服從防疫措施，他在住院隔離期間曾兩度擅自離開病房，違反規定被行政處罰。

