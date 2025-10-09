江門基孔肯雅熱惹關注 副市長等3官員免職

【on.cc東網專訊】廣東省江門市基孔肯雅熱疫情防控備受關注，單日新增病例仍處於高位。江門市十六屆人大常委會周三（8日）開會，免去副市長、市衞生健康局局長及市信訪局局長職務。

上月20日至本月8日期間，江門市累計新增6,886宗基孔肯雅熱個案。在上月28日至本月4日一周內，江門市錄得2,480宗基孔肯雅熱個案，較第二位佛山市（157宗）多出近16倍。江門市周一至周三開展「清積水、清垃圾、滅毒蚊」為主題的「兩清一滅」愛國衞生統一行動，要求徹底清除積水、全面清理垃圾及科學有效滅蚊。周一（6日）至周三上午7至9時、下午4至6時為全市統一消殺時段，室內外分別點燃滅蚊煙片等，形成合圍消殺效應。

江門市政府網發布《江門市人民代表大會常務委員會關於加強病媒生物預防控制的決定》，要求充分調動各方面積極性，增強病媒生物預防控制的科學性、及時性和有效性。各縣市區人民政府要履行屬地責任，統籌開展病媒生物預防控制工作，將其納入本級國民經濟和社會發展規劃；組織動員全社會參與愛國衞生運動，消除病媒生物孳生條件，做好病媒生物監測、排查、預警、防控、物資保障和科研等工作。

依照憲法和地方組織法的規定，經江門市第十六屆人民代表大會常務委員會第三十六次會議審議通過，決定任命梁中傑為江門市信訪局局長；決定免去周佩珊的江門市副市長職務，劉學文的江門市衞生健康局局長職務，陳軍凱的江門市信訪局局長職務。

