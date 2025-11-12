江𤒹生AK被爆疑與KOL秘戀 粉絲：好多生粉其實已經知道好耐一路冇出聲

江𤒹生AK被爆疑與KOL秘戀逾1年 粉絲以「綠茶」形容女方

男子組合MIRROR嘅感情生活向來備受關注；近日，副隊長江𤒹生（AK）被粉絲爆出原來已經有個KOL女朋友，二人已秘戀逾一年，不過就直言女方係「綠茶」，對戀情唔多睇好。

AK一直對外表示單身，曾透露《全民造星》比賽之後就冇拍拖。不過，近日有粉絲於社交平台爆料指，其實AK有名KOL女朋友，個名叫「Sugar Kan」，亦指出AK與Sugar Kan已拍拖一年，又有粉絲發現Sugar Kan已經登堂入室，於AK個人演唱會尾場與AK家人一同出入。唔少粉絲睇到帖文都相繼搵出AK和Sugar Kan相戀嘅證據，有粉絲表示MIRROR早前喺CNN節目被主持人問及邊個單身時，AK舉手舉得超級閃縮，亦發覺到 AK和Sugar Kan戴情侶手鏈，同時指去年AK前往美國拍攝MV，女方都有同行。

粉絲以「綠茶」形容Sugar Kan，直言Sugar Kan好想畀外畀知道佢同AK嘅關係，例如AK早前快閃澳門，表示係到澳門探望好友，但Sugar Kan就喺社交平台分享葡撻照片，並標註自己身處澳門某酒店透露行蹤；粉絲續指，Sugar Kan喺MIRROR澳門演唱會時更將手燈刻意指向 AK。粉絲似乎唔太睇好AK呢段戀情：「好多生粉其實已經知道好耐一路冇出聲就係唔想幫呢個綠茶出名」、「Sugar Kan 真係綠茶嚟 佢好想俾人知同AK嘅關係」等等。

AK曾於接受電台訪問時分享其擇偶條件，笑言：「靚囉！是非常膚淺！」續指鍾意感覺陽光可愛、年紀比佢細嘅女仔：「因為我有點大男人，年紀比我小好些。性格最緊要開朗多嘢講，千萬不能靜，如果她太靜，就要頂得順我的嘈，我是喜歡outgoing些的女仔！」AK又坦言自己喺熱戀階段相當戀愛腦，凡事以另一半為先。

