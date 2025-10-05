38歲池昌旭「Tom Ford貴族公子」太有型！TF將巴黎變華麗性感秀場，春夏新季掀起「蕾絲內衣」辛辣熱潮

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
Haider Ackermann 入主 Tom Ford 後，完美詮釋 Tom Ford 的荷里活華麗性感風格，2026 春夏系列以「誘惑」為題，融合暗黑浪漫與性感輪廓，當中包括透視蕾絲、絲質貼身裙及經典西裝等，席上嘉賓更是美得冒泡，一起來看看 Tom Ford 的時尚魅力吧！
韓國男神池昌旭貴族公子造型帥氣滿分
韓國男神池昌旭一身水鑽外套極具氣勢，猶如電影中走出來的豪門貴公子，配上太陽眼鏡更具復古魅力，將 oppa 的帥氣推向極致！
中國女演員古力娜扎亦即席上貴賓，簡約而暗藏性感的黑色迷你連身裙，配上長至及地的裙擺，帥氣又時尚！
Kylie Jenner 性感小黑裙奢華現身
Kylie Jenner 以細肩帶小黑裙現身，貼身剪裁完美襯托 Kylie 的身材曲線，配上細跟涼鞋隨性又優雅。FKA Twigs 同樣以小黑裙現身，肩帶鑲滿水鑽華麗優雅，為接下來的派對季節帶來奢華著裝靈感。
英國傳奇超模 Kate Moss 穿上閃鑽西裝套裝，中空設計性感又隨性， Rita Ora 穿上貼身剪裁的小黑裙，背部挖空設計暗藏性感。
Tom Ford SS26 焦點1）性感中空西裝
Tom Ford 經典西裝換上春夏粉彩新色及帥氣皮革，優雅輪廓內藏中空的性感心思，中性帥氣與華麗性感融合得恰到好處，展現新世代的不經意、鬆弛感魅力。
Tom Ford SS26 焦點2）蕾絲睡衣引爆話題
繼 BLACKPINK Rose 出席 Saint Laurent 時裝展時穿上蕾絲睡衣引爆話題，Tom Ford 亦確認「蕾絲內衣」風格將成為來年大勢。火辣性感的透視蕾絲內衣成為天橋上的華麗著裝，大家準備好挑戰大膽的新風格了嗎？
Tom Ford SS26 焦點3）未來感霓虹色系
Tom Ford 春夏新季帶來具未來感的霓虹色系，包括亮綠色、酒紅色、亮黑色，配上華麗閃亮的透視布料及貼身剪裁，塑造猶如「人間 AI」般的獨特氛圍。
