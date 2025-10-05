38歲池昌旭「Tom Ford貴族公子」太有型！TF將巴黎變華麗性感秀場，春夏新季掀起「蕾絲內衣」辛辣熱潮

Haider Ackermann 入主 Tom Ford 後，完美詮釋 Tom Ford 的荷里活華麗性感風格，2026 春夏系列以「誘惑」為題，融合暗黑浪漫與性感輪廓，當中包括透視蕾絲、絲質貼身裙及經典西裝等，席上嘉賓更是美得冒泡，一起來看看 Tom Ford 的時尚魅力吧！

韓國男神池昌旭貴族公子造型帥氣滿分

韓國男神池昌旭一身水鑽外套極具氣勢，猶如電影中走出來的豪門貴公子！（Getty Images）

韓國男神池昌旭一身水鑽外套極具氣勢，猶如電影中走出來的豪門貴公子，配上太陽眼鏡更具復古魅力，將 oppa 的帥氣推向極致！

古力娜扎亦即席上貴賓，簡約而帥氣的小黑裙時尚滿分！（Getty Images）

中國女演員古力娜扎亦即席上貴賓，簡約而暗藏性感的黑色迷你連身裙，配上長至及地的裙擺，帥氣又時尚！

Kylie Jenner 性感小黑裙奢華現身

貼身剪裁完美襯托 Kylie Jenner 的身材曲線，更見性感華麗。（Getty Images）

Kylie Jenner 以細肩帶小黑裙現身，貼身剪裁完美襯托 Kylie 的身材曲線，配上細跟涼鞋隨性又優雅。FKA Twigs 同樣以小黑裙現身，肩帶鑲滿水鑽華麗優雅，為接下來的派對季節帶來奢華著裝靈感。

Kate Moss 與 Rita Ora 結伴出席 Tom Ford 時裝展。（Getty Images）

英國傳奇超模 Kate Moss 穿上閃鑽西裝套裝，中空設計性感又隨性， Rita Ora 穿上貼身剪裁的小黑裙，背部挖空設計暗藏性感。

Tom Ford SS26 焦點1）性感中空西裝

（Getty Images）

Tom Ford 經典西裝換上春夏粉彩新色及帥氣皮革，優雅輪廓內藏中空的性感心思，中性帥氣與華麗性感融合得恰到好處，展現新世代的不經意、鬆弛感魅力。

Tom Ford SS26 焦點2）蕾絲睡衣引爆話題

（Getty Images）

繼 BLACKPINK Rose 出席 Saint Laurent 時裝展時穿上蕾絲睡衣引爆話題，Tom Ford 亦確認「蕾絲內衣」風格將成為來年大勢。火辣性感的透視蕾絲內衣成為天橋上的華麗著裝，大家準備好挑戰大膽的新風格了嗎？

Tom Ford SS26 焦點3）未來感霓虹色系

（Getty Images）

Tom Ford 春夏新季帶來具未來感的霓虹色系，包括亮綠色、酒紅色、亮黑色，配上華麗閃亮的透視布料及貼身剪裁，塑造猶如「人間 AI」般的獨特氛圍。

