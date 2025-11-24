池袋JR山手線車站改名！變身「池袋（BicCamera前）」主題曲作為列車發車音樂

池袋站不只是池袋站了！從2025年11月14日起，JR山手線的池袋車站將正式改名為「池袋（ビックカメラ前）」，不只是一塊名牌的變化，更是池袋與電子產品巨頭BicCamera之間的深度聯乘新篇章。不過網民有讚有彈，可能對遊客來說站名更易記，但亦被指出大有機會跟其他車站混淆的可能性。

從今年11月14日起，JR山手線的池袋車站將正式改名為「池袋（ビックカメラ前）」。（官方圖片）

池袋站名牌改名 BicCamera成為新名號

JR東日本宣布，為紀念池袋三間BicCamera分店（本店、相機電腦館、西口店）翻新重開，池袋站的站名標示將由原本的「池袋」改為「池袋（ビックカメラ前）」。這項改動不只是裝飾性的更新，更是延續今年3月開始的合作——當時池袋站已率先採用BicCamera主題曲作為列車發車音樂。

R東日本宣布，為紀念池袋三間BicCamera分店（本店、相機電腦館、西口店）翻新重開，除車站改名，更用上「池袋（BicCamera前）」主題曲作為列車發車音樂。（getty images）

網民熱議：以後約在池袋（ビックカメラ前）

消息一出，社交平台上立即掀起熱烈討論。有網民笑言：「以後約朋友就說在『池袋（ビックカメラ前）』集合」也有人表示，改名後，對外地旅客來說更清晰易讀。不過，也有聲音提出比較，例如「有樂町的BicCamera才是真正的車站前吧？」或「其實池袋站附近的Yodobashi和Yamada更近」。大家又覺得有沒有跟其他車站混淆呢？

網民對改名有讚有彈，大家又覺得有沒有跟其他車站混淆呢？（getty images）

